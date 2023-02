Winterthurer dreht am Flughafen komplett durch – wegen seiner Hunde

Video: extern / rest/rukiye_2018

Winterthurer dreht am Flughafen komplett durch – und geht viral

João Paulo de Costa und seine Schweizer Partnerin haben vier Hunde. Allesamt sind sie von Zürich in die Philippinen gereist, um dort an einer Hundeshow teilzunehmen.

Auf dem Rückflug in die Schweiz hatten sie einen Zwischenstopp in Istanbul. De Costa bestand dort darauf, seine Hunde zu sehen, um sich zu vergewissern, dass es ihnen gut geht. «Wo sind meine Hunde? Ich möchte meine Hunde sehen, es kann nicht sein, dass sie vermisst werden», rief der Brasilianer zum Personal am Informationsschalter.

Die Mitarbeitenden der Airline konnten nicht sagen, wo die Hunde waren. De Costa erlitt eine Panikattacke, während das Personal ihn ignorierte. Das Video, das von einem Passagier auf TikTok hochgeladen wurde, ging viral. Es hat mittlerweile über 2,3 Millionen Aufrufe.

De Costa und seine Schweizer Frau waren nicht grundlos besorgt. Gegenüber «20 Minuten» erklärten sie, dass ihr Flug zweimal gecancelt wurde. Beim zweiten Mal hiess es, der Grund sei ein technischer Defekt. Die Hunde konnten nicht transportiert werden, da man nicht heizen konnte. Aus diesem Grund machten sich die beiden Sorgen, dass die Tiere verloren gehen würden.

Erst als die Polizei auftauchte, zeigte das Personal die Hunde, die alle wohlauf waren.

