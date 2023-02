Esaf, Strom und Fifa – ein Best-Of der diesjährigen Schnitzelbängg

Der Morgestraich ist schon durch, am Montagabend wartet dafür bereits das nächste Highlight der Basler Fasnacht: die Schnitzelbängg.

In Jurylokalen sowie in diversen Restaurants in der Basler Innenstadt tragen die sogenannten Schnitzelbänggler ihre Verse vor. Diese sollen auf eine humoristische, oft sarkastische Art das vergangene Geschehen «verarbeiten». Aus Hunderten von Versen hier eine kleine Auswahl.

Das Esaf in Pratteln

«Dr Spitzbueb» auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2015. Bild: KEYSTONE

Die Pandemie ist vergessen, die Basler Fasnacht kann ungehindert stattfinden und auch die Schnitzelbänggler widmen sich wieder anderen Themen, so etwa dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln. Dieses vermochte zwar viele Menschen anzulocken – es hinterliess aber auch ein grosses Defizit.

D Schwinger hän e Läbenskrise

s goot um ihri Läbendpriise

Wägem Pratteler Debaggel

gits als Hauptpriis jetzt e Daggel Familie M. Steiner

Letschte Summer wär y fascht uff d Tiigermugge droffe

Die jagd mi, doch si schwanggt e bitz, y glaub das Vyych isch bsoffe.

Vo wellre Pfitze die grad stammt, han y schnäll begriffe.

Dasch s Loos, wenns nit gnue WC het am Schwingfescht zem go schiffe. Frau Länzi

In Prattele liige d Närve blangg

es syg nit nur dr Muni Magnus grangg

Noo em Zämmezelle kunnt me druff

d Rächnig vom Esaf goht nit uff.

Joo dr Finanzschef, dä hett sich gwehrt,

heig bimene Queerystyger rächne gleert. S spritzig Ryysbley

Dufourspitze, Matterhorn, dr Dom, dr Piz Corvatsch

Verfülle sich vor Scham in Wulgge und dr Morteratsch

rieft em Mönch und Eiger zue: Mir sinn doch numme Zwärg

vergliche mit em Baselbieter ESAF-Schuldebärg. Drey-Daags-Fliege

Und wenn wir schon dabei sind: Fürs nächste Esaf sieht es im Moment – zumindest finanziell – auch nicht gerade rosig aus:

Strommangellage

Viel Energie steckten die Schnitzelbänggler auch in die alarmierende (oder am Ende dann doch nicht so akute) Strommangellage:

Dr Blackout macht mir Sorge, ooni Strom wäär nämmlig Schluss!

Kai Netflix me, kai Sky, ojee, und au kai Disney plus.

Drum schwätz i jetzt mit minere Frau, will vorbereitet syy.

Und meerg denn graad so nääbeby, s schiint ganz e nätti z syy. D Schlyychwäärbig

Wäg däm Grieg kasch dir hitt d Energyy fascht nimmi laischte,

Benzin und Gas schleen duurend uff, bim Strim spyyrschs am maischte,

Losch s Auti stoo, stellsch d Haizig zrugg, s drybt di fascht in Ruin,

Doch noch wie vor für zwanzig Stutz fliegsch «easy» nach Berlin. PereFyss

Und wenn eine Not droht, ist der Notvorrat nicht weit:

Spaghetti, Nuudle, Büggsezüggs – so vyyl, wie snumme goht

Und Wasser, Dörrobscht, Bohne – das ghöört au in Notvorroot.

Nit alles ka me glych guet bruuche: Mir verzichte ganz:

Uf Röschti und uf Cassis – jo die hänn halt kai Subschtanz. Schnaabenwetzer

Bundesratswahl

Ja das mit dem Bundesratssitz ist in Basel mit der überraschenden Nichtwahl der Kandidatin Eva Herzog so eine Sache und damit natürlich auch Schnitzelbank-Thema:

D Eva Herzog stammt us Prattele. Gäll jetzt syt dr froh!

Näi diir häit nit verloore, die isch jo gar nit vo doo.

Schaad häit dir nit um Hilf gfroggt, jä dasch jetzt würklichdumm.

Eva, s nöggscht Mol machsch bi mir e Schwarznaasepraktikum. Heiri

Dr Jositsch isch halt so gebore, är hett e bitzeli grossi Ohre.

Jetzt hänn s em aber iber Nacht, au no e langi Nase gmacht. Anggewegglimaitli

Im Joor 3050, wär waiss, was denn so goht.

Vilicht isch s Klima grettet, vilicht sinn mr alli doot

Wär wäiss ob denne s Spaaledoor, ob s Münschter denn no stoot,

Nur sicher isch denn immer no käi Baasler Bundesroot. Spootschicht Rhygass

Auch der zurückgetretene Bundesrat Ueli Maurer sowie Innenminister Alain Berset, der mit einem abenteuerlichen Flug über Frankreich für Furore sorgte, bekommen ihr Fett weg:

Die ghaime Aggte sinn bim Trump in Mar-a-Lago

Sogar bim Biden muess me jetzt das Thema aagoo.

Jetzt kunnt dr Ghaimdienscht au bim Maurer Ueli z Bsuech

Und findet prompt zwai Tryychle und ai Globi Buech. Die Penetrante

bild: twitter/megafon reitschule bern

Im Cockpit vom Herr Berset schallts: Vous voulez voler où?Göön si widr zu iirem Gspuusi für en amour fou?

Näi, ych bis, säit dr Cassis und jetz bitte käi Kritik,

Dasch nur dr dääglig Blindflug dur d‘ Europapolitik. Spootschicht Rhygass

Fifa und die WM in Katar

Schon am Morgestraich war die Fifa Zielscheibe des Gespötts: Fasnachtscliquen mit Laternen ziehen durch die Strassen in Basel. Bild: keystone

Fast alle Schnitzelbängg-Gruppen haben ausserdem Verse über die Fussball-WM in Katar und den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino gedrechselt:

Dr Infantino, larifaari,

säit: ‹Yych bin behindret, schwuul, Kataari!›

Am näggschte Daag isch er denn, zagg,

wiider e korubbte Sagg. Spitzbueb

Dr Infantino findet Gritigg absolut nid cool.

Drum isch är vor em Mikrophon für zää Sekunde schwuul.

Bi däm isch nid nur s Malz verloore sondern au dr Hopfe,

Dasch nid schwuul wenn si dir dr Bulver hinde-n-y yne stopfe. Drey-Daags-Fliege

Der Schnitzelbank Drey-Daags-Fliege 2016 in Basel. Bild: KEYSTONE

Bevölkerungswachstum

Und zum Schluss hier noch ein weiser Kommentar zum Bevölkerungswachstum:

Klimawandel, Krieg und Kataschtroofe wo verheere.

Dr Menschhait blybt nur wenig Fraid – usser sich z vermeere

8 Milliarde simmer scho, und es macht dr Schyyn,

Alli acht Milliarde wänn an Pfingschte ins Tessin. Drey-Daages-Fliege

