Hier spielt der frischgebackene Bundesrat die Posaune

«Keine Spielchen mit diesen Haaren!» – Trump verwirrt mit Aussage über Astronautin

Bei einer Pressekonferenz im Oval Office kam US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf die beiden Starliner-Astronauten zu sprechen, die seit mittlerweile rund acht Monaten im Weltraum «feststecken». Nachdem Trump seinen Vorgänger Joe Biden ordentlich in die Pfanne gehauen hatte – er schob ihm (wie gewöhnlich) die Schuld für die Situation in die Schuhe –, kündigte er an, wie er die Astronauten zu retten gedenkt. Dabei machte er auch einen merkwürdigen Kommentar über die Physis von einem der beiden «Gestrandeten»: