Ente im Europa-Park von Wasserfontäne erwischt

Video: instagram/themeparks_traveller

Fontäne vs. Ente – dieses Video aus dem Europa-Park geht Viral

Damit hat diese Ente wohl nicht gerechnet: In der Anlage einer Wasserbahn im Europa-Park in Rust wird das Tier plötzlich von einer Fontäne in die Luft katapultiert. Glücklicherweise hat die Ente den Vorfall unbeschadet überstanden. Das Video der witzigen Szene amüsiert derzeit das Internet.

