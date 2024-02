Video: twitter/tadhgfleming_

Diese Iren stopfen ihren «Fadder» in einen Luftballon und … ach, schau einfach selbst

Es gibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als im Titel schon steht. Wir haben nur dieses lustige Video für euch.

Also gut, ein bisschen Kontext geben wir euch noch (und natürlich die gebührenden Credits an den Creator). Das Video stammt vom irischen Social-Media-Content-Creator und -Comedian Tadgh Fleming. Dieser sorgt mit den Videos seiner Familie, vor allem von seinem «Fadder» (irisch für Vater, anscheinend) Derry immer wieder für virale Videos auf allen gängigen Social-Media-Plattformen – und dabei scheinen alle ihren Spass zu haben. Das Video mit «Fadder» Derry im Luftballon wurde am 17. Februar auf YouTube geladen und ist nun also der neuste Streich aus dem Hause Fleming. Vorgestern erschien dann noch die hier gezeigte, längere Version auf der Plattform X (ehemals Twitter). (lzo)

