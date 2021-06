Videos

Spass

Fussball-Moderation: So hören sich zwei Ahnungslose beim Kommentieren an



World of watson

So sieht es aus, wenn zwei Ahnungslose ein Fussballspiel kommentieren 😂

PrÀsentiert von

Okay, bestimmt hast du dich schon mal gefragt, wieso die Kommentatoren beim Fussballspiel manchmal so viel Mist labern, oder? Eine Antwort darauf können wir dir an dieser Stelle nicht geben. Aber: Das waren wenigstens Leute, die wirklich Ahnung haben.

Ganz im Gegensatz zu Rainer und Maria, die hier offensichtlich zum ersten Mal ein Fussballspiel kommentieren ...

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Heimspiel fĂŒr dich! Jetzt bestellen! Geniesse diese EM vor dem TV gleich doppelt: Mit Nervenkitzel und deinen Lieblingsburgern. Lass dir liefern, was du liebst. Mit McDelivery.

Andere Videos, die du schauen wollen könntest:

Ein wahrer Kommentator eskaliert auch ohne Fussball

Video: watson/Lino Haltinner

Keine Fussball-Fans im BĂŒro, bitte!

Video: watson/Nico Franzoni

Sie imitieren die grossen Stars – diese Tiere haben zu oft Fussball geschaut

Video: watson

DANKE FÜR DIE ♄ WĂŒrdest du gerne watson und Journalismus unterstĂŒtzen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstĂŒtze uns per BankĂŒberweisung

«Wieso könnt ihr Fussballfans nicht feiern wie Sexbesessene?» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter