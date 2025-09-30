Video: watson/Michael Shepherd

Das Netz lacht über Tina-Turner-Statue – Wir haben noch mehr Material

In Bronswille in Tennessee sollte eine neue Statue die verstorbene Musik-Ikone Tina Turner ehren. Während die Fans an der Enthüllung selbst noch höflich applaudierten, wurde der Ton im Internet etwas weniger freundlich.

Bild: keystone

Die Kommentare, mehrheitlich «Simply not the best»-Wortspiele, machen sich arg über die Statue lustig. Besonders die Frisur scheint für eine Mischung aus Belustigung und Unverständnis zu sorgen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Statue das Netz zum Lachen bringt. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an die Cristiano-Ronaldo-Büste im Flughafen Lissabon im Jahr 2017. Auch wenn man sich etwas schlecht für die Künstler fühlt, machen schlechte Statuen halt schon einfach Spass. Hier darum von uns die besten schlechten Statuen im Video:



