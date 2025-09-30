bedeckt14°
Video: watson/Michael Shepherd

Das Netz lacht über Tina-Turner-Statue – Wir haben noch mehr Material

30.09.2025, 18:3730.09.2025, 18:37

In Bronswille in Tennessee sollte eine neue Statue die verstorbene Musik-Ikone Tina Turner ehren. Während die Fans an der Enthüllung selbst noch höflich applaudierten, wurde der Ton im Internet etwas weniger freundlich.

A newly-unveiled statue of singer Tina Turner stands at a park on Saturday, Sept. 27, 2025, in Brownsville, Tenn. (AP Photo/Adrian Sainz). Tina Turner-Statue
Bild: keystone

Die Kommentare, mehrheitlich «Simply not the best»-Wortspiele, machen sich arg über die Statue lustig. Besonders die Frisur scheint für eine Mischung aus Belustigung und Unverständnis zu sorgen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Statue das Netz zum Lachen bringt. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an die Cristiano-Ronaldo-Büste im Flughafen Lissabon im Jahr 2017. Auch wenn man sich etwas schlecht für die Künstler fühlt, machen schlechte Statuen halt schon einfach Spass. Hier darum von uns die besten schlechten Statuen im Video:

Video: watson/Michael Shepherd

(msh)

Mehr Videos:

So viel Spass hat das Internet mit Melanias grünem Kleid

Video: watson/een

Nach viralem Fail – die schlimmsten «Interpretationen» der US-Nationalhymne

Video: watson/lucas zollinger

J.D. Vance failt bei Handschlag – und andere «weirde» Auftritte

Video: watson/lucas zollinger

Aura minus 1000 – FDP-Chef Dürr’s Jugendsprache-Fail geht viral

Video: watson/nico bernasconi
