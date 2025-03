Die besten watson-Videos aus dem Lockdown

Am 31. Dezember 2019 wird die erste Meldung über eine mysteriöse Lungenkrankheit, die in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen ist, publiziert. 27 Erkrankte sind identifiziert.

Géraldine

Teil 6.

Géraldine Fuchs war ein einnehmendes Wesen. Eine verspielte Erscheinung in einem abgewetzten Mantel, dessen Material im Büro schon etliche Male für Diskussionen gesorgt hatte. Die meisten stimmten für Krokodilleder, aber das war mehr Wunsch- beziehungsweise Hassdenken, das wünschte man ihr an den Hals, manche aus Neid, andere aus Enttäuschung. Wer Menschen so quälte, machte auch vor Tieren nicht Halt, das war die Gleichung, in die man Géraldine Fuchs hier setzte. Eine kleine Verzweiflungstat, denn im Grunde blieb sie für alle unlösbar, eine unbekannte, unberechenbare Grösse.