«Ich schaue anderen immer ins Handy»: Wie wichtig ist dir deine Privatsphäre?
Privatsphäre ist ja so ein Thema. Alle wollen sie, aber neugierig sind wir trotzdem. Das Smartphone ist unser digitales Tagebuch: Fotos, Chats, peinliche Suchanfragen. Unser Handy ist eine digitale Abbildung unseres Lebens und Persönlichkeit.
Gleichzeitig reicht im Zug ein einziger Blick über die Schulter einer fremden Person und plötzlich weiss man mehr, als man eigentlich sollte: Wer gerade mit wem via WhatsApp Schluss macht. Oder dass jemand verzweifelt «wie lange Spaghetti kochen» googelt. Der Bildschirm ist klein, aber überraschend öffentlich. Das Handy begleitet uns im Tram, im Café, in der Warteschlange und auf dem Sofa. Und weil wir es überall benutzen, können eben auch andere immer wieder mitschauen und -lesen.
Deshalb wollten wir von jungen Menschen auf der Strasse wissen, ob ihnen schon ein mal jemand ins Handy geschaut hat – oder schlimmer: ob sie es schon selbst gewagt haben 👀
