Video: watson/michelle claus

«Ich schaue anderen immer ins Handy»: Wie wichtig ist dir deine Privatsphäre?

Das Smartphone ist für viele der persönlichste Gegenstand überhaupt: Fotos, Chats, Notizen, Suchverläufe – ein grosser Teil unseres Lebens findet darin statt. Aber wie wichtig ist uns die Privatsphäre auf dem Handy wirklich? Wir haben Menschen in Zürich gefragt.

Michelle Claus Folge mir

Präsentiert von Präsentiert von

Privatsphäre ist ja so ein Thema. Alle wollen sie, aber neugierig sind wir trotzdem. Das Smartphone ist unser digitales Tagebuch: Fotos, Chats, peinliche Suchanfragen. Unser Handy ist eine digitale Abbildung unseres Lebens und Persönlichkeit.

Gleichzeitig reicht im Zug ein einziger Blick über die Schulter einer fremden Person und plötzlich weiss man mehr, als man eigentlich sollte: Wer gerade mit wem via WhatsApp Schluss macht. Oder dass jemand verzweifelt «wie lange Spaghetti kochen» googelt. Der Bildschirm ist klein, aber überraschend öffentlich. Das Handy begleitet uns im Tram, im Café, in der Warteschlange und auf dem Sofa. Und weil wir es überall benutzen, können eben auch andere immer wieder mitschauen und -lesen.

Deshalb wollten wir von jungen Menschen auf der Strasse wissen, ob ihnen schon ein mal jemand ins Handy geschaut hat – oder schlimmer: ob sie es schon selbst gewagt haben 👀

Video: watson/michelle claus

Schaust du anderen ins Handy? Was hast du schon Lustiges beobachtet? Schreib es uns in die Kommentare.

Es folgt eine Werbung von: Samsung Galaxy S26 Ultra Dein E-Banking, Chatnachrichten oder Suchverläufe bleiben dank dem neuen Galaxy S26 Ultra von fremden Blicken geschützt. Das weltweit erste integrierte Privacy Display auf einem Smartphone lässt sich ganz einfach per Knopfdruck ein- oder ausschalten. So kannst du entscheiden, wann du deinen Screen teilen willst und wann nicht. Jetzt entdecken.

Mehr Videos:

Tastenhandys: Kennt das heutzutage noch jemand? Wer tippt am schnellsten?

Video: watson/Alina Kilongan

Würde Sabeth ohne Handy draussen überleben?

Video: watson/Emanuella Kälin

Tourist fällt Handy ins Ottergehege – doch dann passiert das

Video: watson

Zu viel am Handy? Dr. Watson weiss, woran du leidest

Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Wir spielen Mäuschen: Diese Fotos habt ihr zuletzt mit eurem Handy geschossen