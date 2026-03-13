freundlich14°
Samsung Galaxy S26 Ultra: So wichtig ist ein Privacy Display für euch

Video: watson/michelle claus

«Ich schaue anderen immer ins Handy»: Wie wichtig ist dir deine Privatsphäre?

Das Smartphone ist für viele der persönlichste Gegenstand überhaupt: Fotos, Chats, Notizen, Suchverläufe – ein grosser Teil unseres Lebens findet darin statt. Aber wie wichtig ist uns die Privatsphäre auf dem Handy wirklich? Wir haben Menschen in Zürich gefragt.
13.03.2026, 13:15
Michelle Claus
Michelle Claus
Privatsphäre ist ja so ein Thema. Alle wollen sie, aber neugierig sind wir trotzdem. Das Smartphone ist unser digitales Tagebuch: Fotos, Chats, peinliche Suchanfragen. Unser Handy ist eine digitale Abbildung unseres Lebens und Persönlichkeit.

Gleichzeitig reicht im Zug ein einziger Blick über die Schulter einer fremden Person und plötzlich weiss man mehr, als man eigentlich sollte: Wer gerade mit wem via WhatsApp Schluss macht. Oder dass jemand verzweifelt «wie lange Spaghetti kochen» googelt. Der Bildschirm ist klein, aber überraschend öffentlich. Das Handy begleitet uns im Tram, im Café, in der Warteschlange und auf dem Sofa. Und weil wir es überall benutzen, können eben auch andere immer wieder mitschauen und -lesen.

Deshalb wollten wir von jungen Menschen auf der Strasse wissen, ob ihnen schon ein mal jemand ins Handy geschaut hat – oder schlimmer: ob sie es schon selbst gewagt haben 👀

Video: watson/michelle claus
Schaust du anderen ins Handy? Was hast du schon Lustiges beobachtet? Schreib es uns in die Kommentare.
Letzte Woche haben wir die Menschen auf der Strasse nach dem Foto gefragt, das sie zuletzt mit ihrem Smartphone geschossen haben. Nachdem wir euch aufgefordert haben, auch eure Bilder zu schicken, haben wir folgende Schnappschüsse erhalten. 1. Bild – User: Namenloses Elend; Kommentar: Dann starte ich die Pic Flut mal.. ☺; Powered by 1.8 l Zuckerwassermotor.. :-) Egal das Teil macht auch mit seinen 25 Jahren auf dem Buckel noch richtig Spass! ... Mehr lesen
avatar
Garp
13.03.2026 12:12registriert August 2018
Die Privatsphäre wird nun nicht durch ein Spienzeln auf das Handy des Sitznachbarn im ÖV gestört, sondern durch die Konzerne, die via Apps und Betriebssysteme unsere persönlichen Daten sammeln.
Ich glaube, das ist vielen einfach zu wenig bewusst. Das neue Google Tool ist reine Ablenkung, weil Google von seinen Nutzern fleissig Profile erstellt.
