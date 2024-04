Video: watson/lucas zollinger

Odermatt zeigt am «80ies Skiday», dass er es auch in Retro-Ausrüstung kann

Ski-Star Marco Odermatt scheint die Zeit nach der Saison (wohlverdient) sichtlich zu geniessen. Auf Instagram hat er am am Montagabend Fotos und ein Video geteilt, auf denen zu sehen ist, wie er mit frechem 80er-Jahre-Outfit eine Piste in Engelberg-Titlis hinuntersaust. Die Schwünge sehen stark aus, auch wenn die Skis kaum tailliert sind.

Gesamtweltcupsieger Odermatt feierte am 6. April gemeinsam mit Freunden und seiner Partnerin Stella den «80ies Skiday» in seiner «Heimat» Engelberg-Titlis, wo er die Sportmittelschule absolvierte. Die Party scheint bei ihm Tradition zu sein – «Alle Jahre wieder», schreibt «Odi» in der Caption des Instagram-Beitrags. (lzo)

