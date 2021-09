Fliegendes Auto absolviert ersten Intercity-Flug

Der AirCar, ein Dual-Mode-Auto-Flugzeug-Fahrzeug von der slowakischen Firma Klein Vision, rückte diese Woche näher an die Produktion. Es flog vom internationalen Flughafen in Nitra zum internationalen Flughafen in Bratislava. Der Flug dauerte 35 Minuten und stellte einen wichtigen Meilenstein für den Prototyp dar.

Das AirCar verwandelt sich in weniger als drei Minuten in einen Sportwagen, wie im Video zu sehen ist.

(een)