Neuer Anwärter für den Titel des meistgehassten CEO

Wir erinnern uns an das Kiss-Cam-Video, mit dem ein Amerikaner zum meistgehassten CEO der Welt wurde. Nun hat er in Form eines polnischen Managers, der einem kleinen Jungen am US Open ein signiertes Käppli entriss, ernsthafte Konkurrenz bekommen.

«Ich habe diese Jungs gebucht, um mir eine Einfahrt zu machen, und ihr Chef hat die Mütze meines Sohnes gestohlen. Absolut teuflisch. Seien Sie gewarnt.»

So und ähnlich lauten die hunderten Google-Bewertungen des Bauunternehmens von Piotr Szczerek, dem aktuell wohl meistgehassten CEO im Netz. Szczerek hat sich mit dieser Szene am US Open einen happigen Shitstorm eingehandelt:

Der polnische Tennisspieler Kamil Majchrzak, aktuell Platz 76 der ATP-Weltrangliste, verteilte nach seinem Sieg gegen Karen Khachanov am US Open Unterschriften an seine Fans, als es zur Szene kam.

Majchrzak reichte einem Jungen ein unterschriebenes Käppli. Ehe er es zu greifen bekam, schnappte es ihm der CEO weg und liess das Diebesgut in der Handtasche seiner Begleiterin verschwinden.

Die Reaktionen im Netz liessen nicht lange auf sich warten. Schnell war der Missetäter identifiziert, und nebst bösen Kommentaren hagelt es negative Bewertungen für sein Strassenbau-Unternehmen.

Der Tennis-Star tröstet den Fan

Die unschöne Szene ging auch an Tennisspieler Kamil Majchrzak nicht vorbei. Kurz nach dem Vorfall postete der Fanclub des Tennisspielers ein Video von ihm und dem beklauten Fan bei Instagram. «Erkennt ihr die Kappe?», schrieb er dazu.

CEO entschuldigt sich für die Aktion

Am Montag äusserte sich der CEO erstmals öffentlich zum Vorfall. Auf Facebook schrieb er, dass er davon ausgegangen sei, dass der Tennisspieler die Mütze in seine Richtung gereicht hätte. Ihm sei in dem Moment nicht bewusst gewesen, dass er sie dem Jungen entrissen habe.

Transparenzhinweis In einer früheren Version dieses Artikels wurde eine vermeintliche Nachricht des CEOs an seine Mitarbeitenden zitiert, in der er sein Verhalten rechtfertigte. Wie wir geschrieben haben, konnte zum Zeitpunkt nicht verifiziert werden, ob die Nachricht tatsächlich von Szczerek stammt. Da er am Montagnachmittag bei Facebook ein öffentliches Statement gepostet hat, haben wir den Auszug durch einen Ausschnitt aus seinem Facebook-Post ersetzt.

