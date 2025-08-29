wechselnd bewölkt16°
US Open: Zverev trotzt Rückenproblemen und schlägt Fearnley

Ausgewählte Spiele der Männer

Alle Resultate in der Übersicht.

Ausgewählte Spiele der Frauen

Alle Resultate in der Übersicht.
Alexander Zverev veut &quot;g
Alexander Zverev steht in der 3. Runde des US Open.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Zverev trotzt Rückenproblemen – Tsitsipas verliert nach Matchball

Alexander Zverev folgt Jannik Sinner am US Open in die 3. Runde. Carlos Alcaraz steht nach einer weiteren Machtdemonstration bereits im Achtelfinal. Die Fakten des 6. Turniertages.
29.08.2025, 22:2329.08.2025, 22:30
Inhaltsverzeichnis
Zverev schlägt FearnleyTsitsipas von Altmaier bezwungenAlcaraz weiter ohne Satzverlust

Zverev schlägt Fearnley

Alexander Zverev blieb auch in seinem zweiten Spiel ohne Satzverlust und steht zum siebten Mal in Folge in der 3. Runde des US Open.

Der 28-jährige Hamburger setzte sich gegen den Briten Jacob Fearnley 6:4, 6:4, 6:4 durch, klagte jedoch wie schon in Cincinnati über Rückenprobleme. Der nächste Gegner des Weltranglisten-Dritten und diesjährigen Australian-Open-Finalisten ist der Kanadier Félix Auger-Aliassime.

Wie Kym und Riedi unter dem Druck als «Federer-Nachfolger» litten und sich zurückkämpften

Tsitsipas von Altmaier bezwungen

Mit Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier schafften überraschend die beiden weiteren Deutsche im Haupttableau den Einzug in die 3. Runde.

Altmaier bezwang den Griechen Stefanos Tsitsipas nach fast viereinhalb Stunden und einem abgewehrten Matchball wie Struff den Dänen Holger Rune mit 7:5 im fünften Satz.

epaselect epa12332501 Daniel Altmaier of Germany in action against Stefanos Tsitsipas of Greece during the second round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis ...
Daniel Altmaier schlägt Stefanos Tsitsipas.Bild: keystone

Alcaraz weiter ohne Satzverlust

Als erster Spieler erreichte Carlos Alcaraz die Achtelfinals. Der als Nummer 2 gesetzte Spanier – und zusammen mit Jannik Sinner Topfavorit – liess auch dem Italiener Luciano Darderi (ATP 34) mit 6:2, 6:4, 6:0 nicht den Hauch einer Chance.

epa12334488 Carlos Alcaraz of Spain in action against Luciano Darderi of Italy during the third round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushin ...
Alcaraz schlägt Luciano Darderi.Bild: keystone

In seinen drei Partien hat Alcaraz in neun Sätzen bislang gerade mal 23 Games abgegeben. Als nächstes wird es der Franzose Arthur Rinderknech (ATP 82) versuchen, «Carlitos» etwas mehr in Bedrängnis zu bringen.

(rbu/sda)

Sägemehlmeister Zaugg
Wer muss am ESAF gegen wen kämpfen? Die geheimnisvollen «Königsmacher»
Die besten Bilder der US Open 2025
1 / 21
Die besten Bilder der US Open 2025

Sie hat die Haare schön.
quelle: keystone / kirsty wigglesworth
Bald kannst du (vielleicht) Tennis mit diesem Roboter spielen
Video: watson
Wadenbeinbruch: Nati-Hoffnung Ardon Jashari fällt monatelang aus
Der Schweizer Nati-Spieler Ardon Jashari hat sich im Training bei der AC Milan schwer verletzt. Mit einem Wadenbeinbruch fällt der 23-Jährige mehrere Monate aus.
Hiobsbotschaft für die Schweizer Fussball-Nati! Ardon Jashari hat sich im Training bei einem Zusammenstoss mit seinem Milan-Teamkollegen Santiago Gimenez schwer verletzt. Der Klub teilt mit, dass sich der Schweizer Mittelfeldspieler das rechte Wadenbein gebrochen hat und er mehrere Monate ausfallen wird.
Zur Story