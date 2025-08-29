Zverev trotzt Rückenproblemen – Tsitsipas verliert nach Matchball

Ausgewählte Spiele der Männer
Alexander Zverev folgt Jannik Sinner am US Open in die 3. Runde. Carlos Alcaraz steht nach einer weiteren Machtdemonstration bereits im Achtelfinal. Die Fakten des 6. Turniertages.
Zverev schlägt Fearnley
Alexander Zverev blieb auch in seinem zweiten Spiel ohne Satzverlust und steht zum siebten Mal in Folge in der 3. Runde des US Open.
Der 28-jährige Hamburger setzte sich gegen den Briten Jacob Fearnley 6:4, 6:4, 6:4 durch, klagte jedoch wie schon in Cincinnati über Rückenprobleme. Der nächste Gegner des Weltranglisten-Dritten und diesjährigen Australian-Open-Finalisten ist der Kanadier Félix Auger-Aliassime.
Tsitsipas von Altmaier bezwungen
Mit Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier schafften überraschend die beiden weiteren Deutsche im Haupttableau den Einzug in die 3. Runde.
Altmaier bezwang den Griechen Stefanos Tsitsipas nach fast viereinhalb Stunden und einem abgewehrten Matchball wie Struff den Dänen Holger Rune mit 7:5 im fünften Satz.
Daniel Altmaier schlägt Stefanos Tsitsipas.Bild: keystone
Alcaraz weiter ohne Satzverlust
Als erster Spieler erreichte Carlos Alcaraz die Achtelfinals. Der als Nummer 2 gesetzte Spanier – und zusammen mit Jannik Sinner Topfavorit – liess auch dem Italiener Luciano Darderi (ATP 34) mit 6:2, 6:4, 6:0 nicht den Hauch einer Chance.
Alcaraz schlägt Luciano Darderi.Bild: keystone
In seinen drei Partien hat Alcaraz in neun Sätzen bislang gerade mal 23 Games abgegeben. Als nächstes wird es der Franzose Arthur Rinderknech (ATP 82) versuchen, «Carlitos» etwas mehr in Bedrängnis zu bringen.
