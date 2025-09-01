trüb und nass16°
Sport
Tennis

US Open: Novak Djokovic wieder im Viertelfinal – Carlos Alcaraz souverän

Novak Djokovic, of Serbia, reacts after defeating Jan-Lennard Struff, of Germany, during the fourth round of the US Open tennis championships, Sunday, Aug. 31, 2025, in New York. (AP Photo/Adam Hunger ...
Novak Djokovic liess dem Deutschen Jan-Lennard Struff keine Chance.Bild: keystone

Djokovic zum 14. Mal in US-Open-Viertelfinals – Townsend vergibt Rekordzahl an Matchbällen

Novak Djokovic steht zum 14. Mal in den Viertelfinals der US Open, auch Carlos Alcaraz zeigt sich souverän. Aryna Sabalenka kommt derweil besser in Form – die Fakten des 9. Turniertags.
01.09.2025, 07:1801.09.2025, 07:59
Djokovic problemlos

Djokovic gestand dem deutschen Qualifikanten Jan-Lennard Struff (ATP 144) bloss acht Games zu und siegte 6:3, 6:3, 6:2. Der 38-jährige Serbe zeigte seine mit Abstand beste Leistung des Turniers, vor allem beim Aufschlag. «Die Art und Weise, wie ich heute Abend (Sonntag) gespielt habe, ermutigt mich und stimmt mich positiv», sagte der Sieger von 24 Grand-Slam-Turnieren. Nächster Gegner ist der Einheimische Taylor Fritz (ATP 4), der Finalist des vergangenen Jahres, der dem Tschechen Tomas Machac (ATP 22) beim 6:4, 6:3, 6:3 ebenfalls keine Chance liess.

Video: YouTube/US Open Tennis Championships

Alcaraz weiter ohne Satzverlust

Carlos Alcaraz bleibt ohne Satzverlust, biss sich aber am gross gewachsenen Arthur Rinderknech (ATP 82) lange die Zähne aus. Erst nach gut eineinviertel Stunden Spielzeit und im sechsten Game des zweiten Satzes kam der Spanier zu seiner ersten Breakchance, nutzte diese aber gleich zum 4:2. Da er auch im Tiebreak des ersten Durchgangs konzentriert geblieben war, geriet er nie in echte Bedrängnis. Am Ende zog Alcaraz mit 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 in die Viertelfinals ein. Dort trifft der Sieger des French Open und US-Open-Champion von 2022 auf den Tschechen Jiri Lehecka, die Nummer 21 der Welt.

Video: YouTube/US Open Tennis Championships

Townsend vergibt acht Matchbälle

Ein Drama erlebte die zuvor überraschende Taylor Townsend (WTA 139). Die 29-jährige Amerikanerin unterlag im Achtelfinal der Tschechin Barbora Krejcikova (WTA 62) trotz acht Matchbällen. Den ersten hatte Townsend beim Stand von 6:1, 5:4. Sieben weitere, die Krejcikova in teils spektakulären Ballwechseln abwehrte, kamen im Tiebreak des zweiten Satzes (15:13) hinzu. Den dritten Durchgang entschied Krejcikova 6:3 zu ihren Gunsten.

Nach Angaben der Veranstalter war es zuvor an den US Open noch niemandem gelungen, acht Matchbälle gegen sich zu überstehen. «Es schmerzt, aber es ist Teil des Sports», sagte Townsend, die sich von ihrem vierjährigen Sohn trösten liess. Krejcikova bekommt es im Viertelfinal mit einer weiteren Einheimischen zu tun, der als Nummer 4 gesetzten Jessica Pegula (WTA 4).

Video: YouTube/US Open Tennis Championships

Sabalenka kommt in Form

Im Frauen-Tableau gab sich die topgesetzte Titelverteidigern Aryna Sabalenka gegen die Spanierin Cristina Bucsa (WTA 95) keine Blösse. Nachdem die Belarussin in den ersten drei Partien jeweils einen Satz mit Hängen und Würgen für sich entschieden hatte, gewann sie dieses Mal souverän 6:4, 6:1. «Ich fühle, dass ich von Spiel zu Spiel besser spiele und hoffe, dass das so bleibt», sagte Sabalenka. Im Viertelfinal trifft sie auf die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 60), welche die Kasachin Elena Rybakina (WTA 10) 6:4, 5:7, 6:2 bezwang. (sda/dpa)

Video: YouTube/US Open Tennis Championships
Riedi steht im US-Open-Achtelfinal – Zverev bereits ausgeschieden

Alle Resultate

Frauen

Männer


Der Traumlauf von Leandro Riedi endet gegen De Minaur
Der Höhenflug von Leandro Riedi am US Open endet im Achtelfinal. Der erstaunliche Zürcher scheitert am australischen Weltranglisten-Achten Alex De Minaur mit 3:6, 2:6, 1:6.
Die Hürde war für den letzten im Turnier verbliebenen Qualifikanten etwas zu hoch, zumal Riedi in New York seinen bereits siebten Match innerhalb von 13 Tagen bestritt. Der 23-jährige Schweizer hatte trotz Müdigkeit gute Phasen, in denen er De Minaur ärgern konnte. Ernsthafte Siegchancen besass er aber nicht, dafür agierte er vor allem bei eigenem Service zu wenig sicher und sein hoch dotierter Kontrahent aus Sydney zu konsequent.
Zur Story