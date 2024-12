Video: watson/lucas zollinger

Dieser einbeinige Bboy ist das Einzige, was du heute gesehen haben musst

Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «Videos»

Vergesst Raygun! Es gibt einen neuen, aufgehenden Stern am Breaking-Himmel: Bboy Samuka. Der 26-jährige Brasilianer, der mit bürgerlichem Namen Samuel Henrique heisst, begeistert Kenner der Szene schon länger, aber konnte dieses Jahr auch an diversen grösseren Anlässen das Herz der Zuschauerinnen und Zuschauer erobern. Kaum zu glauben, wenn man seine Moves sieht: Samuka hat nur ein Bein.

Video: watson/lucas zollinger

Henrique kommt aus Recanto das Emas in Brasilien und begann seine Breaking-Karriere im Jahr 2011. Im Alter von 13 Jahren wurde bei ihm Krebs am Bein diagnostiziert, woraufhin er es amputieren lassen musste.

Unbeirrt davon liess er sich von Tommy Guns von der Ill-Abilities-Crew inspirieren und begann, mit einem Bein zu breaken.

Grosse Auftritte im 2024

Mit Talent und harter Arbeit hat er es als Bboy Samuka weit gebracht: Dieses Jahr begeisterte er das Publikum bei mehreren grossen Veranstaltungen auf der ganzen Welt. Unter anderem nahm er mit der Crew Ill-Abilities, bei der er jetzt selbst Mitglied ist, bei den Paralympics in Paris teil.

Bei der US-Show «America’s Got Talent» kam er bis ins Viertelfinale. Er schied schliesslich als Fünftplatzierter seiner Woche aus.

Als krönender Abschluss trat er schliesslich bei der Weltmeisterschaft «Red Bull BC One» in seiner Heimat in Rio de Janeiro an.

Auch diese Thunerin wollte an die Weltmeisterschaft Video: watson/Alina Kilongan

Für einen Heimsieg reichte es Samuka dieses Jahr nicht. Er verlor im Halbfinal knapp gegen den Niederländer Menno, der schliesslich auch zum vierten Mal Weltmeister wurde.

2025 findet die Weltmeisterschaft in Tokio, der Hauptstadt von Japan, statt. Ob Samuka wieder teilnehmen wird und wo wir ihn sonst noch sehen, steht noch nicht fest.

Weitere coole Videos:

Dieser Brasilianer jongliert besser als du – und er hat keine Füsse

Video: watson/lucas zollinger

Polnischer Mountainbike-Profi baut eigenen Slopestyle-Parcours – auf fahrendem Zug

Video: watson/lucas zollinger

Schneller, als du mitzählen kannst: Finnischem Skater gelingt «Rekordsprung»