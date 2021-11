So verrückt feiern unsere Nati-Stars die WM-Quali

Video: watson

So ausgelassen feiern unsere Nati-Stars die WM-Quali 😍

Die Schweiz ist an der WM 2022 in Katar dabei! Sie überholt Italien, das in Nordirland nur 0:0 spielt, im Fernduell um den Gruppensieg dank einem 4:0 gegen Bulgarien.

Unsere Nati-Stars geben über Social Media einen Einblick hinter die Kulissen. So ausgiebig wurde gestern und heute Morgen gefeiert:

Video: watson

(aya)

Das könnte dich interessieren:

YB schlägt ManUnited – und die Kommentatoren drehen völlig durch

Video: watson

So reagieren Kommentatoren weltweit auf Schweizer Out gegen Spanien