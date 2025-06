Seoul brummt mit einer Unmenge von Liebeskäfern

Diese Art der Liebeskäfer (Plecia longiforceps) war bislang im Südosten Chinas, Taiwan und Teilen von Japan beheimatet. Durch den Klimawandel breitet sie sich zunehmend in den Norden aus. Erst 2022 wurde sie erstmals in Südkorea nachgewiesen. Gerade die urbane Wärmeinsel um Seoul scheint der Art besonders zu gefallen.

Die südkoreanische Metropole Seoul hat seit einigen Jahren ein neues Phänomen. In dieser Jahreszeit wir die Stadt nämlich neuerdings von massiven Schwärmen von Liebeskäfern heimgesucht. Ihren Namen hat die Art durch ihr auffälliges Paarungsverhalten, bei dem sich die Partner aneinanderkoppeln und auch so herumfliegen.

«Tourists, go home!» Spanier demonstrieren mit Wasserpistolen gegen den Massentourismus

Tausende setzten ein Zeichen gegen den Massentourismus auf Mallorca. Einwohnende haben genug vom Übertourismus, der die Mieten in die Höhe treibt.

«Tourists, go home!» – diesen und ähnliche Slogans skandierten am Sonntag tausende Demonstrantinnen und Demonstranten in Palma de Mallorca, dem Hauptort der Baleareninsel, die jedes Jahr Millionen von Touristen anzieht. In vielen touristischen Hotspots in Südeuropa wurde dieses Wochenende demonstriert. Dazu aufgerufen hatten verschiedene aktivistische Gruppen.