Er hatte den Weltfussball revolutioniert – Pelé ist gestorben

Video: watson/lucas zollinger

Pelé hat den Weltfussball revolutioniert

«O Rei do Futebol», der König des Fussballs. So nannte man Pelé, der eigentlich Edson Arantes do Nascimento hiess und 1940 in ärmlichen Verhältnissen in Brasilien auf die Welt kam. Dennoch sollte er zu Lebzeiten den Weltfussball revolutionieren. Das Video fasst einige seiner besten Momente zusammen:

Pelé ist am 29. Dezember 2022 auf der Palliativstation im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo im Alter von 82 Jahren gestorben. Er kämpfte schon seit 2021 mit Darmkrebs, jüngst verschlechterte sich sein Zustand und die Chemotherapie schlug nicht mehr an. Nun hat er seinen Kampf schliesslich verloren und ist an einem Organversagen gestorben. (lzo)

