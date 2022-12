Ein 18-jähriger Star im Trikot des FC Santos: Neymar wurde wie einst Pelé früh ein Star. Bild: imago/fotoarena

So emotional verabschiedet sich Neymar von seinem Idol Pelé

Gemeinsam teilen sich zwei der besten brasilianischen Fussballer der Geschichte einen Rekord: Neymar hat wie Pelé 77 Länderspiel-Tore für die «Seleçao» erzielt. Nach dem Tod der Legende verabschiedet sich sein Nachfolger.

Vor 24 Stunden war Neymar noch sauer. Im Meisterschaftsspiel mit Paris Saint-Germain gegen Strasbourg (2:1) wurde er nach einer Schwalbe verwarnt und weil er zuvor schon eine Gelbe Karte gesehen hatte, musste er frühzeitig unter die Dusche.

Nun, am Donnerstagabend europäischer Zeit, ist Neymar einfach nur unfassbar traurig. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedet er sich von Pelé, der im Alter von 82 Jahren den Kampf gegen den Krebs verlor.

«Vor Pelé war die 10 nur eine Zahl», schreibt Neymar. «Diesen Satz habe ich irgendwann in meinem Leben gelesen. Aber dieser schöne Satz ist unvollständig. Ich würde sagen, dass der Fussball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fussball in Kunst, in Unterhaltung.»

Neymar, der im Gegensatz zum dreifachen Weltmeister Pelé noch nie den WM-Pokal in die Höhe stemmen durfte, hat aber nicht nur lobende Worte für die sportlichen Leistungen von «O Rei» übrig. «Er gab den Armen und den Schwarzen eine Stimme und verschaffte Brasilien ganz generell Sichtbarkeit. Der Fussball und Brasilien haben durch den König an Bedeutung gewonnen.»

Der 30-jährige Neymar entstammt dem Nachwuchs des FC Santos – jenem Klub, den Pelé in den 1960er-Jahren zu Weltruhm führte. Schon als Jugendlicher war sein Talent unübersehbar, was unweigerlich zum Stempel «nächster Pelé» führte. Entsprechend stand er dem Verstorbenen noch etwas näher als andere Fussballstars.

«Er ist von uns gegangen, aber sein Zauber wird bleiben», schliesst Neymar seine Botschaft ab. «Pelé ist EWIG!»

Pelé ist im Alter von 82 Jahren einem Krebsleiden erlegen. In den vergangenen Wochen war der Fussballer, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento hiess, palliativ behandelt worden. Seine Familie war in den letzten Stunden bei ihm, um sich zu verabschieden. (ram)