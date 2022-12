Der einzige Fussballer, der drei Mal Weltmeister wurde: Pelé. Bild: imago/pps

Pelé ist tot – nicht nur der Fussball trauert um einen der Grössten

Für viele war er der beste Fussballer der Geschichte. Nun ist der Brasilianer Pelé im Alter von 82 Jahren seinem Krebsleiden erlegen.

Der dreifache Weltmeister, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento hiess, war in den letzten Wochen nur noch palliativ behandelt worden. Die Angehörigen waren am Totenbett.

«Inspiration und Liebe prägten den Weg von König Pelé, der heute friedlich verstorben ist», schrieb seine Familie. «Auf seiner Reise verzauberte Edson alle mit seinem sportlichen Genie, er beendete einen Krieg, leistete soziale Arbeit in der ganzen Welt und verbreitete das, wovon er am meisten glaubte, dass es das Heilmittel für all unsere Probleme sei: Liebe.» Seine Lebensbotschaft werde zu einem Vermächtnis für künftige Generationen: «Liebe, Liebe und Liebe, für immer.»

Pelé ist tot – der «beste Fussballer aller Zeiten» erliegt dem Krebs Video: watson/lucas zollinger

Pelés Tochter Kely Nascimento postete ein Bild, auf dem wohl die Familienmitglieder am Spitalbett die Hände des Fussballkönigs halten. «Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich. Ruhe in Frieden», schrieb sie dazu.

Die Familie nimmt Abschied. Bild: Kely Nascimento

Dutzende Titel und drei Mal die WM

Pelé hielt dem FC Santos, dem populären Klub der Hafenstadt Santos bei São Paulo, von 1956 bis 1974 die Treue. Danach spielte er noch drei Saisons für New York Cosmos. Mit Santos gewann Pelé unter anderem 26 nationale Titel, einmal den Weltcup und zweimal die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant der heutigen Champions League. Die FIFA gibt an, Pelé habe in 1366 Spielen 1281 Treffer erzielt.

Die am meisten beachteten Erfolge errang Pelé mit der Nationalmannschaft. 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1970 in Mexiko führte er die «Seleção» mit herausragenden Leistungen zu drei WM-Triumphen. Er ist bis heute der einzige Spieler, der dreimal Weltmeister wurde. Beim triumphalen 4:1 im Final 1970 gegen Italien erzielte Pelé das 1:0. Es war sein 12. und letztes Tor an einem WM-Turnier. 1971 gab er den Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Das Leben von Pelé in Bildern 1 / 36 Das Leben von Pelé in Bildern quelle: imago sportfotodienst / imago images

«Göttlichster aller Fussballer»

Für das deutsche Fachblatt «Kicker» war Pelé «ein Prophet des schönen Spiels». Und: der Fussballer Pelé werde den Menschen weit überdauern.

Mit Kylian Mbappé trauert ein aktueller Weltstar um den Mann, der sein Grossvater sein könnte. Der Franzose schrieb: «Der König des Fussballs hat uns verlassen. Aber sein Erbe wird nie vergessen werden.»

Gary Lineker, der englische WM-Torschützenkönig von 1986 und mittlerweile eine etablierte Stimme der Fussballberichterstattung, bezeichnete Pelé als «den göttlichsten aller Fussballer. Er spielte ein Spiel, an das nur wenige Auserwählte herangekommen sind.» (ram/sda)