«Ich wurde sehr emotional» – Alisha Lehmann über ihre erste WM-Teilnahme

Wie Wälti die Mannschaft einschätzt und was sich Lehmann von der WM erhofft:

Die Vorfreude auf den Turnierstart ist bei beiden Spielerinnen riesig. Das erste Spiel bestreitet die Nationalmannschaft am 21. Juli gegen die Philippinen. Hier geht's zum Spielplan.

Auch Wunderkind Beney dabei – mit diesem Team fährt die Nati an die Frauen-WM

Das Kader der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft für die WM in Australien und Neuseeland steht. Trainerin Inka Grings gab am Montag das finale Aufgebot bekannt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Ich sage, passt auf»: Blocher befürchtet, dass Putin jetzt weitere Länder angreifen will

Nahel, der «gute Junge»: Sein Tod hat Frankreich in Brand gesetzt

Unglücklicher Gegentreffer in der Verlängerung – Schweizer U21 an EM ausgeschieden

Stell dir vor, du verpasst als Tour-Sieger des Vorjahrs den Start zum Prolog 🙈

1. Juli 1989: An der Tour de France wird von Gesamtsieger Greg LeMond Geschichte geschrieben. Doch nicht nur das Finish der Rundfahrt 1989 ist aussergewöhnlich, sondern schon der Auftakt. Im Mittelpunkt: Titelverteidiger Pedro Delgado.

Jeder Radsport-Interessierte weiss, was sich in der letzten Etappe der Tour de France 1989 ereignet hat. In einem Zeitfahren auf die Pariser Champs-Élysées drehte der Amerikaner Greg LeMond den Spiess um, entriss dem gesamtführenden Franzosen Laurent Fignon das Maillot Jaune und gewann die Rundfahrt mit winzigen acht Sekunden Vorsprung. Es ist bis heute die knappste Differenz zwischen dem Sieger und dem Zweitplatzierten.