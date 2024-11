Königin der Kippstangen: Mikaela Shiffrin dominiert den alpinen Ski-Weltcup. Bild: www.imago-images.de

Diese unglaublichen Zahlen machen Mikaela Shiffrin zur Ski-GOAT

Manche Rekorde scheinen in Stein gemeisselt zu sein. Bis jemand kommt und das Unmögliche möglich macht. Mikaela Shiffrin hat zuerst die Marke von Ingemar Stenmark von 86 Siegen im Ski-Weltcup verbessert und kann am Wochenende zum 100. Mal triumphieren.

Braucht es viele Worte? Nicht in diesem Fall. Der Sport, gerade der Ski-Sport, lebt von Zahlen. Und die sprechen im Fall der 29-jährigen Amerikanerin Mikaela Shiffrin eine eindrückliche Sprache.

99

So viele Weltcupsiege hat Mikaela Shiffrin auf ihrem Konto. Den ersten feierte sie am 20. Dezember 2012 im Alter von 17 Jahren im Slalom im schwedischen Are.

An diesem Wochenende stehen in Killington (USA) ein Riesenslalom (Samstag) und ein Slalom (Sonntag), Shiffrins Parade-Disziplin, auf dem Programm. Die ersten beiden «Zickzack-Rennen» des Winters gewann sie.

154

Das ist Shiffrins Anzahl Podestplätze. Kaum zu glauben: Der Schwede Ingemar Stenmark führt in dieser Statistik noch, der Slalom- und Riesenslalom-Spezialist fuhr 155 Mal auf die Plätze 1, 2 oder 3.

Stenmark ist immer noch topfit: Im Sommer überquerte der 68-Jährige an der Masters-WM im Stabhochsprung 3,00 Meter. Bild: www.imago-images.de

56,4 %

In ihrer Laufbahn bestritt Mikaela Shiffrin bislang 273 Weltcuprennen. Bei 154 Podestplätzen bedeutet das, dass sie bei mehr als der Hälfte aller Starts aufs Siegertreppchen fuhr.

Ihr Stammplatz ist in der Mitte: Shiffrin am vergangenen Sonntag zwischen Lara Colturi (links) und Camille Rast. Bild: keystone

36,3 %

Analog zur Podest- die Siegquote. Seit ihrem ersten Weltcuprennen vor mehr als 13 Jahren schaffte es die Amerikanerin in über einem Drittel ihrer Rennen, diese zu gewinnen.

62

Das ist Shiffrins Anzahl Slalom-Siege. Im Stangenwald sind ihre ohnehin schon absurden Erfolgsquoten noch höher. Die Kippstangen-Königin gewann 54,4 Prozent all ihrer Weltcupslaloms und stand in 86 von 114 Slaloms auf dem Podest – in 75 Prozent.

Ganz nah am Tor vorbei: Shiffrin bei einem ihrer Siege in Killington. Bild: www.imago-images.de

Zu den 62 Siegen in einem Slalom kommen diese Erfolge hinzu: 22 Riesenslaloms, 5 Super-G, 4 Abfahrten, 1 Kombination und 5 Parallel-Rennen.

8

Während bei uns der Schwingerkönig einen Muni erhält, gibt es für die Siegerin des Slaloms im finnischen Levi nebst dem Preisgeld ein Rentier. Shiffrin hat das Rennen kürzlich zum achten Mal gewonnen und taufte ihr jüngstes Rentier auf den Namen Rori. Ihre Herde, die auf dem Ounaskievari-Hof lebt, besteht daneben aus Rudolph, Sven, Mr. Gru, Ingemar, Sunny, Lorax und Grogu.

12

So oft liess sich die Schwyzerin Wendy Holdener in einem Slalom einzig von Mikaela Shiffrin schlagen. Manchmal war die Entscheidung zwischen Sieg oder Rang 2 knapp (0,07 s im März 2019 in Soldeu), manchmal war sie überdeutlich (2,36 s im März 2016 in Jasna).

16

Wer in einer Saison die oder der Beste war, erhält als Auszeichnung eine wunderbare Kristallkugel. Shiffrin besitzt 16 davon: 5 grosse für den Gewinn des Gesamtweltcups und 11 kleine für den Gewinn einer Disziplinenwertung. Alleine 8 Mal gewann sie die Slalom-Kugel.

Viel Liebe für die Slalom-Kugel 2023/24. Bild: keystone

3 + 14

Das ist Shiffrins Medaillen-Ausbeute an Olympischen Spielen beziehungsweise an Weltmeisterschaften. Zur Sammlung gehören zwei Olympiasiege (2014 in Sotschi im Slalom, 2018 in Pyeongchang im Riesenslalom) und sieben Mal WM-Gold, vier davon im Slalom. Bei Weltmeisterschaften ist Shiffrin sogar noch erfolgreicher als im Weltcup: In 17 Rennen holte sie 14 Medaillen.



Shiffrin strahlt mit Olympia-Gold 2014, das sie vor den Österreicherinnen Marlies Schild (links) und Kathrin Zettel gewinnt. Bild: www.imago-images.de

0

Olympia 2022 in Peking ist der seltene Tiefpunkt einer einzigartigen Karriere. Mikaela Shiffrin reiste als Kandidatin für eine Medaille in jeder Disziplin nach China – und ohne Edelmetall wieder ab. In Riesenslalom, Slalom und Kombination schied sie aus, in Super-G (9.) und Abfahrt (18.) wurde es ebenso nichts wie am Ende mit dem Team, wo Rang 4 zu verkorksten Spielen passte.

6 von 7

In Killington, dem Austragungsort der Rennen am Wochenende, gastiert der Weltcup seit 2016. Shiffrin gewann sechs der sieben Slaloms auf der Piste, die «Superstar» heisst. 2022 wurde Shiffrin Fünfte, nachdem sie bei Halbzeit noch geführt hatte. Das war auch aus Schweizer Sicht historisch: Wendy Holdener, «die ewige Zweite», gewann in ihrem 106. Weltcupslalom erstmals.

Im Riesenslalom wartet Mikaela Shiffrin in Killington noch auf einen Erfolg. Sie war schon Zweite und zwei Mal Dritte. Vielleicht geht ihr an diesem Samstag (18.00 und 21.00 Uhr Schweizer Zeit) alles auf – dann wäre dieser erste Sieg der insgesamt 100. im Weltcup.