Alles, was vor dem Spiel Schweiz – Serbien sonst noch wissen musst:

Es ist so weit: Die Schweizer Nati bestreitet das letzte Spiel der Gruppenphase – gegen Serbien. Als die beiden Mannschaften an der WM vor vier Jahren aufeinandertrafen, konnte die Schweiz das Spiel für sich entscheiden.

Ist an Nico ein Scharfschütze verloren gegangen? Franzo(h)ni Talent beim Biathlon

Auto spickt rund 10 Meter in die Luft – spektakulärer Autounfall in China

Ich habe das vegane Foie Gras gegessen – und so war's

Vergiss den Doppeladler: So sollen die Schweizer heute jubeln

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Warum an der WM die Bälle an die Steckdose müssen

Ghanaer singt die Hymne LAUT +++ So verabschieden die Katarer Deutschland 🙊👋

«Er ist unser Nationalheld» – Heung-min Son und das schwierige Los des einsamen Stars

Ein ganzes Land zählt am Freitagnachmittag auf einen Mann. Nur bei einem Sieg gegen Portugal kann Südkorea noch weiterkommen. Für Heung-min Son ist das mit grossem Druck verbunden – dabei sieht sich der 30-Jährige gar nicht als Star.

Als Tottenham Hotspur in diesem Sommer eine Asien-Tour unternahm, gehörte natürlich auch Südkorea zu den Zielen. Am Flughafen von Seoul wurden die Profis des Premier-League-Klubs nicht nur von Teamkollege Heung-min Son, sondern auch von hunderten Fans mit tosendem Applaus empfangen. Die meisten von ihnen waren aber wegen Son da. «Er ist ein Nationalheld», sagte eine 65-jährige Südkoreanerin zu The Athletic.