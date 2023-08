Video: watson/lucas zollinger

Novak Djokovic spielte im Vorfeld ans US Open mit diesen ungewöhnlichen «Rackets»

Mehr «Videos»

Aktuell findet das US Open in New York statt, das vierte Grand-Slam-Turnier dieses Jahres. Im Vorfeld fanden diverse Shows statt, bei denen die Tennis-Profis den Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Können demonstrierten. Bei einer dieser Shows zeigte Novak Djokovic, dass er auch ohne reguläres Racket in der Lage ist, den Ball souverän übers Netz zu befördern:

Video: watson/lucas zollinger

Bratpfanne, Verkehrsschild, Spatel, Holzbrett, Baseballschläger und sogar die blossen Hände: Djokovic kann mit allem. Ob ihm diese «Aufwärmübungen» zu seinem vierten Turniersieg in New York verhelfen, wird sich zeigen. (lzo)

Mehr Videos findest du hier:

Wir haben die gehyptesten Bücher auf #Booktok gelesen, damit du es nicht tun musst

Video: watson/david indumi

Diebischer Otte bringt englisches Luxushotel um über 100'000 Franken

Video: watson/Lucas Zollinger

Falkner für einen Tag: Nico wagt den Tanz mit den grossen Greifvögeln