Djokovic schlägt Sinner und steht zum neunten Mal im Wimbledon-Final

Wieder mal überlegen: Novak Djokovic. Bild: keystone

Djokovic für ein Stöhnen bestraft – im Final steht er trotzdem

Novak Djokovic steht zum neunten Mal im Final von Wimbledon und kann am Sonntag mit seinem achten Titel zum Rekordsieger Roger Federer aufschliessen.

Im Halbfinal setzte sich der 36-jährige Serbe 6:3, 6:4 7:6 (7:4) gegen den als Nummer 8 gesetzten Italiener Jannik Sinner durch. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Runden, in denen er gegen Hubert Hurkacz und Andrej Rublew jeweils einen Satz abgegeben hatte, geriet Djokovic nie in Rücklage. Er wehrte in seinen ersten drei Aufschlagspielen drei Breakchancen des Südtirolers ab, musste seinen Service aber bei geschlossenem Dach in gut zweidreiviertel Stunden nie abgeben.

Kurios war ein Punkt Sinners. Der Schiedsrichter gab ihn, weil Djokovic laut und spät stöhnte und so nach Meinung des Unparteiischen den Gegner störte.

Die ungewöhnliche Szene mit Djokovics Schrei. Video: SRF

Djokovic seit sechs Jahren ungeschlagen

Im dritten Satz hatte Sinner die Chance auf die Verkürzung, als er bei Aufschlag Djokovic zwei Satzbälle durch ärgerliche Fehler vergab. Im Tiebreak war dieser dann wie so oft eine Klasse für sich. Noch im letzten Jahr hatte 21-jährige Italiener im Viertelfinal mit 2:0 Sätzen gegen den Serben geführt, am Ende aber dennoch verloren.

Überhaupt ist Djokovic in Wimbledon seit sechs Jahren ungeschlagen. Er könnte der dritte Mann nach Björn Borg (1976 bis 1980) und Roger Federer (2003 bis 2008) werden, der das Turnier im Rasenmekka fünfmal in Folge gewinnt (2020 fiel es wegen Corona aus). Er ist deshalb auch im Final klarer Favorit – egal, wer am Sonntag der Gegner sein wird. Dieser wird zwischen der Weltnummer 1 Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew ermittelt. (ram/sda)