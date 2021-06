In ihrer Jugend war Laura mehrfach erfolgreich an deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik über die Mittelstrecke und im Crosslauf. Parallel spielte sie kurze Zeit in der zweiten und ersten Bundesliga Damenfussball. 2019 stand sie zum ersten Mal beim LakeRun an der Startlinie und qualifizierte sich durch ihren Sieg zur OCR Europameisterschaft 2020. Ganz nach ihrem Lieblingsmotto «Tu deinem Körper etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen», möchte Laura nun auch andere Frauen auf ihrem Weg begleiten und diese bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen. Heute wohnt Laura mit ihrer Familie am Thunersee.