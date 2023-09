Video: watson/lucas zollinger

Strandbesucher retten riesigen Mako-Hai in Florida

Mutige Strandbesucher retteten am 15. September einen ausgewachsenen Langflossen-Mako-Hai. Das Tier war am Strand von Penascola im US-Bundesstaat Florida gestrandet. Tierretter und Rettungsschwimmer hätten gesagt, man könne ihm nicht helfen, schreibt Tina Fey auf Facebook. Sie hatte das Tier am Strand entdeckt. Man habe dann versucht, es selbst zu retten.



Einer Gruppe Männer gelang dies dann auch, wie ein Video beim Facebook-Post zeigt. Obwohl der Hai nach ihnen ausschlug und sich wand, bugsierten sie ihn zurück ins tiefere Wasser, von wo aus er dann zurück ins Meer schwamm.

(lzo)

Video: watson/lucas zollinger

Video: watson/lucas zollinger

