Video: watson/Lucas Zollinger

Schockierende Videos vom grössten Kamelmarkt in Ägypten

Die Tierschutzorganisation PETA hat schockierende Videos vom Kamelmarkt in Birqash veröffentlicht. Dies sei der grösste Umschlagplatz Ägyptens für Kamele zur Fleischgewinnung, zur landwirtschaftlichen Arbeit oder für touristisches Reiten, schreibt PETA. Hier das Video:

Die Videos zeigen, wie die Tiere misshandelt und geschlagen werden. Die Vorderbeine werden ihnen abgebunden, sodass sie sich nur unter Schmerzen auf den Knien fortbewegen können. Schläge werden ausserdem gezielt auf die Hoden oder ins Gesicht gerichtet.

Nicht das erste Schock-Video

PETA Asien hat schon einmal solch schockierende Aufnahmen des Birqash-Kamelmarkts veröffentlicht. Das Bildmaterial hatte damals die Verhaftung dreier Kamelhändler zur Folge. Der Gouverneur von Gizeh, Ahmed Rashed, liess zudem Überwachungskameras installieren. Er kündigte an, die Marktnutzenden über den richtigen Umgang mit Kamelen zu informieren, und versprach die Anwesenheit eines tierärztlichen Teams zu Marktzeiten, damit kranke Tiere versorgt werden könnten.



In der Praxis scheint sich jedoch wenig geändert zu haben, wie die neuen Aufnahmen nun zeigen. PETA kämpft deshalb weiterhin dafür, touristisches Reiten in Ägypten zu untersagen. (lzo)

