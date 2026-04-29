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Trump fordert Entlassung von Jimmy Kimmel – und macht den kritisierten Gag dann selbst

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Donald Trump fordert erneut die Entlassung des Late-Night-Moderators Jimmy Kimmel und die Absetzung seiner Show. Dieser hatte letzte Woche in der Sendung von Donnerstag einen Scherz gemacht, den der US-Präsident nach den Vorkommnissen beim US-Korrespondentendinner in Washington, D.C., am Wochenende als Todesdrohung interpretiert. Kimmel reagierte in seiner Sendung bereits auf Trumps Vorwürfe und die Forderung.



In seiner neusten Sendung vom Dienstag entlarvt der Comedian nun ein weiteres Mal die Hypokrisie des US-Präsidenten. Trump hielt im Rahmen des Besuchs des britischen Königs Charles nämlich gerade eine Rede – und machte dabei just den Witz, für den er Kimmel gefeuert sehen will. Hier kannst du dir die Szene anschauen:

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Kimmel meinte in seiner Show sarkastisch, der US-Präsident sollte für den entsprechenden Kommentar in seiner Rede gefeuert werden – und hielt diesem damit einen Spiegel vor.

Zuvor hatte er sich schon über die Absurdität von Trumps Forderung lustig gemacht. Die Vorwürfe des Präsidenten basieren darauf, dass dieser im Nachhinein etwas in Kimmels Witz hineininterpretierte und damit andeutete, der Comedian habe im Vorhinein etwas vom Attentatsversuch am Wochenende gewusst.

In seiner Sendung vom Montag argumentierte Kimmel, dass man auch die Pressesprecherin des Weissen Hauses genauer unter die Lupe nehmen müsste, wenn man dieser Logik folgen würde. Denn auch sie hat vor den Ereignissen am Korrespondentendinner eine Äusserung gemacht, die als heimliche Ankündigung des Attentats interpretiert werden konnte, als sie sagte: « … there will be some shots fired tonight.»

(lzo)

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