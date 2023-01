Video: watson/lucas zollinger

Russische Rentnerin kritisiert Krieg in der Ukraine – und fliegt aus dem Bus

Auf Twitter kursiert gerade ein Video, das zeigt, wie eine ältere Frau in Russland aus einem Bus geschleift wird, nachdem sie mit den anderen Passagieren eine Diskussion über den Krieg in der Ukraine geführt hatte. Sie hatte sich kritisch dazu geäussert, was den anderen offenbar missfiel.

Video: watson/lucas zollinger

Die Frau wird im Video von mehreren anderen Passagieren auch als «Hohol» und «Banderistin» bezeichnet. Das sind beides abfällige Bezeichnungen für Ukrainerinnen und Ukrainer. «Hohol» leitet sich von «Khokhol» ab und bedeutet wörtlich eine Garbe oder ein Büschel Getreidehalme. Als Bezeichnung für Ukrainer bezog er sich möglicherweise ursprünglich auf die von den Kosaken getragenen Haarbüschel, die sogenannten Tschub.

«Banderisten» waren die Gefolgsleute des ehemaligen ukrainischen Nationalsozialisten und Partisanenführer Stepan Bandera. Dieser war ein überzeugter Faschist und Antisemit.

Für viele Userinnen und User auf Twitter ist das Video ein Zeichen dafür, dass eben doch nach wie vor ein Grossteil des russischen Volkes hinter dem Regime und dem Angriffskrieg in der Ukraine steht. Es ist zwar ein einzelner Mann, der die alte Frau gewaltsam aus dem Bus schleift, aber sie erhält keinerlei Hilfe von den Unbeteiligten. (lzo)

Mehr Videos zum Konflikt in der Ukraine:

Ukrainische Gebirsjäger stürmen russischen Schützengraben Video: watson/Fabian Welsch

Ist «Putins Superpanzer» bald in der Ukraine im Einsatz? Video: watson/Fabian Welsch