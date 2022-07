Video: watson/lucas zollinger

«Putlerjugend» marschiert durch besetzte ukrainische Strassen

Ein Video aus einer besetzten ukrainischen Stadt sorgt momentan auf Telegram und Twitter für Aufregung. Die Bilder zeigen eine Kolonne Kinder in roten Uniformen, die durch die Strassen der besetzten Stadt Mariupol ziehen und dabei russische Lieder skandieren.

Das Video stammt von Petro Andriuschtschenko. Er ist Berater des (ukrainischen) Bürgermeisters von Mariupol, einer bedeutenden Hafenstadt am Schwarzen Meer. Dort haben sich die Szenen auch abgespielt. Andriuschtschenko teilte das Video am 24. Juli auf seinem Telegram-Kanal und bezeichnet die darin vorkommenden Kinder als «Putlerjugend». Wenigstens seien es nur die Kinder von Kollaborateuren, so Andriuschtschenko weiter. (lzo)