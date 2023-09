Mehr zum Krieg in der Ukraine:

Ein Video, das auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, zeigt das Innere einer Panzerhaubitze 2000 im Einsatz in der Ukraine. Das Artilleriegeschütz wurde der Ukraine von Deutschland zur Verfügung gestellt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

900 russische Panzer in der Ostukraine

Wenn du nur noch Kanonenfutter bist: Der brutale Drohnenkrieg in Bergkarabach

Raketenangriff auf Militärbasen auf der Krim ++ Brand in russischem Treibstofflager

Ein Häftling in den USA wird zum Versuchskaninchen für eine neue Tötungsart

US-TikTokerin verkündet, dass Butter im Sandwich grossartig ist – und wir Europäer so: 😒

Die TikTokerin Amanda Rollins ist aus den USA nach Paris ausgewandert und dokumentiert ihr «französisches» Leben online. In einem Video erzählt sie ihren amerikanischen Followerinnen und Followern, dass man in Frankreich Butter aufs Sandwich schmiert. Grosse Sensation! Zumindest in den USA, anscheinend: