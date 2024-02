Video: watson/Lucas Zollinger

Nach Explosionen – Schwedischer Freizeitpark brennt nach 3 Tagen immer noch

Laut eigenen Angaben ist der Freizeitpark «Liseberg» im schwedischen Göteburg der meistbesuchte Ort des Landes. Im Frühling 2024 hätte der neue Themenbereich, die Wasserwelt «Oceana» eröffnet werden sollen. Nun brennt sie seit Montag:

Eigentlich waren die Bauarbeiten in «Oceana» fast abgeschlossen. Erst kürzlich wurden die Becken mit Wasser befüllt. Die Schlussbesichtigung wäre für Ende April geplant gewesen, sagte eine Sprecherin des zuständigen Bauunternehmers «NCC».

Warum nun ein Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Bereits bekannt ist hingegen, dass 16 Personen – hauptsächlich Baurarbeiter – leicht verletzt wurden und eine Person, die für «Liseberg» arbeitet, weiterhin vermisst wird. Die Löscharbeiten dauern seit Montag an. Zwischenzeitlich schien es unter Kontrolle, entfachte jedoch am Dienstagabend erneut. Laut der Feuerwehr sei das Gebäude einsturzgefährdet, was die Löscharbeit erschwere. Wie lange diese noch dauern, könne man aktuell nicht einschätzen.

«Liseberg» bleibt aktuell geschlossen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen grober Fahrlässigkeit und Verstössen gegen Arbeitsschutzbestimmungen eingeleitet. Der Vergnügungspark «Liseberg», der zu den grössten Europas zählt und mit rund drei Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich laut eigenen Angaben der meistbesuchte Ort Schwedens ist, hat derweil vorübergehend den Betrieb eingestellt. (lzo)

