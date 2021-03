«Pass auf!» – Hier rollt ein brennendes Fahrzeug den Hügel hinunter

So lacht das Netz über die nicht enden wollende Blockade des Suezkanals

Halleluja, das im Suezkanal seit fast einer Woche havarierte Containerschiff «Ever Given» schwimmt wieder, kann aber noch nicht weiterfahren. Der Kanal ist weiterhin blockiert, dafür rollt im Netz die Meme-Welle.

In der Nacht auf Montag wurde die gestrandete Ever Given zu 80 Prozent in die richtige Richtung gewendet. Geholfen hat dabei wohl die hohe Flut bei Vollmond.Die Hilfs- und Bergungsteams am Suezkanal hatten zuvor mit Schleppern und Baggern über Tage versucht, das Schiff zu befreien. Nun ist zumindest das Heck freigelegt, doch wann der 400 Meter lange und über 220'000 Tonnen schwere Frachter seine Reise fortsetzen kann, ist noch unklar. Im Internet laufen die Spassvögel derweil zur Höchstform auf.