Video: watson/Lucas Zollinger

Piloten filmen seltenes Elmsfeuer als Vorboten von Hurrikan «Idalia»

Der US-Bundesstaat Florida wird gerade vom Hurrikan «Idalia» heimgesucht. Als Vorbereitung auf den eintreffenden Sturm haben Piloten auf der «MacDill Air Force Base» in Tampa alle Flugzeuge entweder evakuiert oder für den Sturm gesichert. Während dieser Vorbereitungen haben sie dieses seltene Wetterphänomen beobachtet – und gefilmt:

Video: watson/Lucas Zollinger

Das «St. Elmos Fire» oder Elmsfeuer sieht aus wie blaue Blitze, ist aber in Wirklichkeit etwas anderes. Bei gewittrigem Wetter kann sich die Atmosphäre elektrisch aufladen. Entladungen in der Luft rufen dann diese blau-violetten Blitzlichter hervor.



Häufig tritt es an hohen, spitzen Gegenständen – wie etwa Schiffsmasten – auf. Von da hat es auch seinen Namen, denn wenn es Seeleute im Sturm sahen, riefen sie den heiliggesprochenen Bischof Elmo an. Heute tritt es auch oft an den Frontscheiben von Flugzeugen auf, wie hier. (lzo)

