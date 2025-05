Video: twitter/yobencohen

Ben & Jerry's-Gründer wegen Gaza-Protest festgenommen

Der Mitgründer der Eiscrememarke Ben & Jerry's, Ben Cohen, ist bei einer Protestaktion gegen den Gaza-Krieg im US-Kongress festgenommen worden. Der 74-Jährige hatte zusammen mit anderen eine Sitzung mit Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. unterbrochen und gerufen: «Der Kongress zahlt für Bomben, um Kinder in Gaza zu töten», wie auf einem von der «New York Times» veröffentlichten Video zu sehen und zu hören ist.

Andere Demonstranten hielten Poster hoch. Auf einem Video, das er selbst auf der Plattform X postete, ist zu sehen, wie Cohen in den Gängen des Kongresses abgeführt wird. Schon in Handschellen wiederholte er den Vorwurf. Er behauptete ausserdem, dass die Bomben, die Kinder in Gaza töten, finanziert werden, indem US-Kinder aus dem Gesundheitsfürsorgeprogramm Medicaid gestrichen werden.

Cohen wies auch darauf hin, dass die Kinder in Gaza seit 75 Tagen hungern würden und forderte, der Kongress müsse sich dafür einsetzen, dass wieder Lebensmittel in den Gazastreifen geliefert werden.

Video: twitter/yobencohen

Cohen wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit angeklagt, während sechs weitere Demonstrantinnen und Demonstranten ebenfalls festgenommen wurden und mit einer Reihe schwerwiegenderer Anklagen rechnen müssen, so die US-Kapitolpolizei gegenüber BBC News.

Konkret wird Cohen «Bedrängung, Behinderung oder Belästigung» vorgeworfen – ein Vergehen, das laut BBC News in der US-Hauptstadt häufig bei Fällen von zivilem Ungehorsam angewandt wird. Die anderen Demonstranten müssen sich unter anderem wegen Angriffs auf einen Polizeibeamten und / oder Widerstand gegen die Festnahme verantworten, so ein Polizeisprecher.

Politischer Aktivismus in der Firmenidentität

Cohen gründete die Eiscrememarke Ben & Jerry's zusammen mit Jerry Greenfield im Jahr 1978. Das Unternehmen ist dafür bekannt, öffentlich zu sozialen und politischen Themen Stellung zu beziehen und hat häufig Kampagnen zu Themen wie LGBTQ+-Rechten und dem Klimawandel unterstützt. Die beiden Gründer sind Juden und haben nach Angaben der «New York Times» in der Vergangenheit ebenfalls bereits mehrfach Israels Politik kritisiert. (lzo mit Material der sda/dpa)

