Video: watson/lucas zollinger

In hundert Metern Höhe – waghalsige Aktion auf New Yorker Hochhaus wirft Fragen auf

Auf Instagram geht gerade ein Video viral, das einen elegant gekleideten Mann zeigt, wie er in schwindelerregender Höhe auf einem New Yorker Wolkenkratzer herumspringt. Die Szene wirft Fragen auf, die wohl ungeklärt bleiben werden:

Beim Gebäude handelt es sich um das 99 Meter hohe West Street Building in Lower Manhattan. Das denkmalgeschützte Appartmentgebäude hat 23 Stockwerke – und ausserhalb der obersten turnt der Mann im Anzug herum.

Aufgenommen hat das Video der Kameramann Erik Ljung. Auf Instagram schreibt er, er habe keine Ahnung, was der Kerl gemacht habe. «Es sah so aus, als hätte er einen Anruf getätigt und sich etwa eine Minute lang umgesehen, dann hüpfte er zurück in die Richtung, aus der er gekommen war, und kletterte dann in ein Fenster.» Ausserdem sei es nass und windig gewesen und der Mann habe Lackschuhe getragen. Das machte die ganze Aktion noch gefährlicher. (lzo)

