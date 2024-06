Der US-Abgeordnete John Rose hielt gestern eine Rede im Repräsentantenhaus. Aufnahmen der Rede machen auf sozialen Medien gerade die Runde. Nicht aber etwa wegen der tollen, Trump verehrenden Rhetorik, sondern vielmehr aufgrund der Darbietungen im Hintergrund. John Rose hatte nämlich seinen sechsjährigen Sohn Guy mit dabei und dieser bemerkte nach anfänglicher Langeweile, dass auch er auf der Kamera zu sehen ist. Es folgt eine Serie von Grimassen und Faxen, die ziemlich gut beschreibt, was die meisten wohl von der Rede seines Vaters halten. Rose hat aber schlussendlich doch mehr Durchhaltevermögen und bringt seine Rede unbeirrt zu Ende, ohne je etwas von den Faxen mitbekommen zu haben. Als er im Nachhinein davon erfährt, nimmt er es gelassen und sagt, er sei selber schuld, dass er seinem Sohn gesagt habe, er solle immer in die Kamera lächeln, falls sein Bruder gerade zusehe. (msh)

US-Vizepräsidentin Kamala Harris kommt an den Ukraine-Friedensgipfel in der Schweiz

Für Nico und Noah gibt es heute ein Omelett und eine Lektion Französisch 🇫🇷

Heute zeigt der Roulette-Zeiger auf die Süsskartoffel. Daraus wollen unsere beiden Köche Chips machen. Und Noah hat sich etwas ein bisschen Herausfordernderes ausgedacht. Ein Omelett, das mit den Chips garniert werden soll. Bei Nico fangen die Schwierigkeiten derweil schon an, wenn es darum geht, herauszufinden, was ein Omelett denn überhaupt ist. Omeletten, Crêpes, Eierkuchen – was ist denn nun was? Noah gibt eine Lehrstunde, aber hat er selbst überhaupt den Durchblick?



Warnung: Du könntest nach dem Anschauen eventuell verwirrter sein als jetzt. Aber definitiv um ein leckeres Rezept reicher!