Riesiger Sandsturm rollt über Arizona und Nevada

Video: watson

Verkehrschaos und Stromausfälle: Sandsturm rollt über Arizona und Nevada

27.08.2025, 10:5127.08.2025, 11:53
Ein gigantischer Staubsturm hat zu Verkehrschaos und Stromausfällen in der Stadt Phoenix und Umgebung geführt. In den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich eine riesige Staubwolke langsam über die grösste Stadt im US-Bundesstaat Arizona legt.

Aufgrund stark eingeschränkter Sichtweite kam zeitweise der Strassen- und Flugverkehr zum Stillstand, fast 60.000 Menschen waren vorübergehend ohne Strom, wie lokale Medien berichteten.

Der Wetterdienst NWS (National Weather Service) und die Behörden riefen Autofahrer dazu auf, ihre Fahrzeuge an den Rand der Fahrbahn zu fahren und dort das Ende des Staubsturms abzuwarten. Der Wetterdienst sprach eine Staubsturm- und eine Gewitterwarnung für die Umgebung von Phoenix aus.

Betroffen waren demnach etwa 2,6 Millionen Menschen, es wurde vor heftigen Regenfällen gewarnt. Auch der benachbarte Bundesstaat Nevada, in dem gerade das Burning-Man-Festival stattfindet, war vom Sandsturm betroffen. (sda/dpa/hde)

