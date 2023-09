«Wollt ihr Autos von Reichen sehen, die im Schlamm stecken? Bitte sehr!»

Burning Man 2023: Was bleibt, ist die Schadenfreude.

Für die 70'000 Besucher und Besucherinnen des Burning-Man-Festivals 2023 war es die Hölle. Für den Rest der Welt vor allem eines: reine Schadenfreude. Die pure Belustigung, zuzusehen, wie Influencer, Promis, Jetsetter und die Kids der oberen 10'000 im Schlamm versinken.

Denn, ja, in so vieler Hinsicht ist Burning Man eine Metapher für die Klassengesellschaft der USA. Oder, anders gesagt, wie viele Mexikaner der Arbeiterschicht gehen ans Burning Man? Eben.

Eigentlich verstünde sich das Burning Man Festival als utopische Alternativwelt, in der alle einander aushelfen und in der Geld nichts zählt. Ticketpreise indes liegen zwischen 525 und 2'750 Dollar. Laut Statistiken liegt das Durchschnittseinkommen des Burning-Man-Publikums bei 95'000 Dollar. Gäste wie Elon Musk («Wenn du noch nie dort warst, kapierst du's nicht!») sind keine Seltenheit.

Eben – ein Ort, wo reiche Leute hingehen, um so zu tun, als wären sie arm.

Und ebendiese Leute wollten dann irgendwann mal weg (irgendwann, nachdem sie ein paar Jammer-Videos auf Social Media geteilt hatten).

Jap, ihr könnt euch vorstellen, wie gut das klappte:

Natürlich erstaunt es wenig, dass etliche Besucher nicht gerade mit dem, naja, passendsten Fahrzeug angereist kamen.

screenshot: cnn

Und die, welche mit dem fetten 4x4 aufkreuzten, wussten nicht, wie damit umzugehen.

Ein schicker Range Rover ... mit Niederquerschnitt-Autobahnreifen. Der bewegt sich genau nirgends mehr hin:

bild: keystone-sda.ch

Hier das vielleicht traurigste Auto am Burning Man – ganze 20 Meter weit schaffte es dieser arme Jetta, bis es tagelang stehen gelassen werden musste:

screenshot: TODAY

Man erkennt's vielleicht nicht auf dem Foto, doch dieser Truck steckt fest. Dazu noch mitten auf einer Kreuzung, offenbar. Bravo.

«Aber weisch, Burning Man ist mega befreiend und kreativ!» Die Kreativität:

bild: keystone-sda.ch

Glückwunsch! Du kannst «feststecken im Schlamm am Burning Man» hinzufügen zu der langen Liste von allem, was am #VanLife schrecklich ist. Gentrifizierte Obdachlosigkeit, gewissermassen.

screenshot: CNN

Eine grosse Anzahl Besucher und Besucherinnen folgten den Anweisungen des Wetterdienstes, an Ort und Stelle auszuharren. Aber, eben – nicht alle.

screenshot: today

Inzwischen haben sich die Wetterverhältnisse gebessert und die Heimfahrt (im Stau) kann beginnen, ...

Bild: keystone

... ausser für jene, die seit Tagen sich im Morast eingegraben haben:

screenshot: cnn

Bonus:

Okay, eine positive Note zum Schluss: Ja, ab und zu sind Unmengen an Pferdestärken (707 Stück davon, im Fall dieses Ram-TRX-Trucks) eben doch die richtige Lösung:

Dennoch: Burning Man 2024 – was bleibt, ist die Schadenfreude.