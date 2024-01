Video: watson/lucas zollinger

Zur rechten Zeit am rechten Ort – schau dir diesen Raubüberfall-Riesenfail an

Das war schlechtes Timing! Dieser Überfall in West Covina im US-Bundesstaat Kalifornien endet für den Räuber im Debakel. Schau selbst, was passiert:

Ereignet hat sich dieser Vorfall am 17. Januar in einer 7-Eleven-Filiale. Der Streifenpolizist, der zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort war und die Filiale betrat, konnte den Täter noch vor Ort festnehmen. Der 48-Jährige wurde wegen Raubes, Verbrechens im Besitz einer Schusswaffe und Tragens einer versteckten Waffe angezeigt, schreibt die Polizei von West Covina auf Instagram, wo sie das Video publiziert hat. (lzo)

