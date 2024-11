Video: twitter

Dieser Mann kaufte eine Banane für 6 Millionen Dollar – und isst sie nun

Der chinesische Krypto-Unternehmer Justin Sun verleibte sich den wohl teuerstmöglichen Znüni ein. Erst befreite er die Tropenfrucht vom Klebeband, mit dem sie der Künstler Maurizio Cattelan an die Wand geklebt hatte, dann schälte und verspeiste sie. So schnell können 6,2 Millionen Dollar verschwinden. Für Sun hat sich der teure Snack nach eigenen Angaben gelohnt:

«Sie schmeckt besser als andere» Justin sun (34)

Sun möchte so «Teil der Geschichte des Kunstwerks werden». Nebst einem Echtheitszertifikat erhielt der Krypto-Unternehmer auch eine Anleitung, wie die Frucht nach ihrem Verderben zu ersetzen wäre.

Bild: keystone / die wohl teuerste banane der welt

Mitte November setzte sich Sun gegen sieben Mitbieter durch. Alle wollten sie unbedingt die die Banane haben. Sechs Minuten lang schoss der Preis für das Werk «Comedian» in die Höhe, dann war die Turboauktion des Auktionshauses Sothebys in New York beendet. Dieses ging ursprünglich von einer etwa vier mal tieferen Summe aus für das Kunstwerk aus.

Das Kunstwerk erschaffen hat der italienische Künstler Maurizio Cattelan. Schon 2019 hatte er auf der Kunstmesse Art Basel Miami Beach mit Panzertape an eine Wand geklebt. Er nannte die Installation "Comedian" und verlangte rund 110'000 Franken dafür dafür. Am Ende der Messer nahm sie der amerikanische Performancekünstler David Datuna von der Wand und verspeiste sie.

Video: twitter

