Video: watson/lucas zollinger

Riesen-Fail bei Verkehrskontrolle – Bodycam-Video geht viral

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Eine Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat Florida sorgt aktuell für Schlagzeilen in den Vereinigten Staaten, nachdem die Betroffene die dazugehörigen Aufnahmen auf Social Media veröffentlicht hat. Der Grund: Die Frau hat eine völlig absurde Busse bekommen – für ein Vergehen, das sie gar nicht hatte begehen können. Schau dir die Szene am besten selbst an:

Video: watson/lucas zollinger

Die Kontrolle hat sich bereits am 11. Februar dieses Jahres in Lake Worth im Palm Beach County ereignet. Die Argumente von Kathleen Thomas, der Frau im Video, hatten zwar Hand und Fuss, aber trotzdem bekam sie eine Busse. Um auf die Absurdität der Situation hinzuweisen, machte sie den ganzen Vorfall auf Social Media publik.

Die 36-jährige Behindertensportlerin hat die Strafe mittlerweile erfolgreich vor Gericht angefochten. In einem Statement auf Instagram sagte sie, der Grund dafür seien «fehlende Beweise» – offensichtlich. Laut CBS News war es der Polizist selbst, der seine Anschuldigung schliesslich zurückgezogen hatte.

«Ihm wurde klar – sei es durch die sozialen Medien oder durch eigene Selbstreflexion –, dass ‹Hey, das vielleicht keine so gute Idee war. Vielleicht bin ich nicht richtig damit umgegangen›.» Kathleen Thomas gegenüber CBS

Sie sei dankbar dafür, dass er eingesehen habe, die Sache nicht weiter vor Gericht zu verfolgen, so Thomas weiter. Sie glaube nicht, dass der Polizist «mit böser Absicht gehandelt habe», meinte aber, er sei vermutlich nicht dafür ausgebildet gewesen, mit einer solchen Situation umzugehen.

Sie sagte, wenn sie noch einmal mit dem Beamten sprechen könnte, würde sie ihn fragen, warum er so reagiert habe und warum die Situation eskaliert sei.

Sheriff's Office entschuldigt sich nicht

Das Sheriff-Büro von Palm Beach County (PBSO) teilte in einer Stellungnahme mit, dass der Beamte «aufgrund seiner visuellen Beobachtung zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Verkehrskontrolle eingeleitet habe».

Die Behörde erklärte, der Strafzettel sei nach einer Überprüfung der staatlichen Gesetze und «unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Umstände, insbesondere der Unklarheit darüber, wie Verstösse in unserer Bussgeldsoftware bezeichnet werden», aufgehoben worden. Und: «Das PBSO bekennt sich weiterhin zu Professionalität, Fairness und der rechtmässigen Durchsetzung der Gesetze Floridas», heisst es weiter.

Vorfall macht Thomas berühmt

Thomas wurde, nachdem das Video viral ging, quasi über Nacht berühmt. Sie wurde in mehrere nationale Talkshows in den USA eingeladen, um ihre Geschichte zu erzählen.

Ausserdem haben die Clips, in denen sie Updates zum Fall gab, Millionen von Aufrufen gesammelt und bescherten ihr Zehntausende neuer Followerinnen und Follower auf Instagram und TikTok, die wissen wollten, wie die Affäre ausgeht. Allein auf Instagram hat die 36-Jährige mittlerweile eine Followerschaft von über 500'000 Personen. (lzo)

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