Dorothy Hoffner bei ihrem Fallschirmsprung am 1. Oktober. Sie brach damit den Weltrekord und wurde zur ältesten skydivenden Person.

104-jährige Skydiverin ist nach Weltrekord gestorben

Am 1. Oktober stellte Dorothy Hoffner, eine 104-jährige Seniorin aus Chicago im US-Bundesstaat Illinois, einen Weltrekord auf. Sie wurde zur ältesten Person, die einen Fallschirmsprung machte. Das Video ging in den sozialen Medien viral. Hier die Geschichte:

Mit 104 Jahren: Diese US-Rentnerin ist die älteste Skydiverin der Welt Video: watson/Lucas Zollinger

Jetzt – genau eine Woche später – ist Hoffner tot. Offenbar ist sie am Sonntagabend, 8. Oktober (Ortszeit), im Schlaf verstorben. Die Todesursache ist noch unklar. Angestellte des Seniorenheims Brookdale Lake View in Chicago hätten sie am Montagmorgen leblos in ihrem Bett gefunden, teiltnee Joe Conant der New York Times mit. Er hatte Hoffner als Pfleger kennengelernt und war ein langjähriger Freund und Begleiter. Seinetwegen machte Hoffner vor vier Jahren ihren ersten Fallschirmsprung. Damals war sie hundert Jahre alt. Auch bei ihrem Rekord-Sprung am 1. Oktober begleitete er die Seniorin.

Guinness soll Rekord posthum anerkennen

Nach eigenen Angaben wolle sich Conant nun um den Papierkram kümmern, damit seine Freundin posthum vom Guinness-Buch der Rekorde als älteste Fallschirmspringerin der Welt bestätigt wird. Das könne allerdings noch eine Weile dauern. Die aktuelle Rekordhalterin ist die Schwedin Linnéa Ingegärd Larsson, die sich im Mai 2022 im Alter von 103 Jahren per Tandemsprung in die Tiefe stürzte.

Bis zuletzt lebensfroh

Hoffner sei bis zuletzt schlagfertig geblieben und habe eine erstaunliche Energie versprüht, so Conant. Schlagfertig war sie auch, als sie sich direkt nach ihrem Fallschirmsprung den Fragen der zahlreichen Reporterinnen und Reporter stellte. «Alter ist nur eine Zahl», sagte sie damals noch. Und dass sie als Nächstes gerne noch eine Heissluftballon-Fahrt machen würde. «Sie war unermüdlich. Sie machte immer weiter», sagte Conant, den sie liebevoll auch ihren «Enkel» nannte, obwohl die beiden nicht verwandt waren. Hoffner blieb ihr Leben lang kinderlos. Jetzt – nur wenige Wochen vor ihrem 105. Geburtstag, der im Dezember gewesen wäre, ist sie gestorben. (lzo)

