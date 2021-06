Trump hĂ€lt Rede, das Internet hat aber nur seine Hose im Blick 🙄

US-Ex-PrÀsident Donald Trump dominiert wieder mal die Hashtags. Der Grund: ein zweideutiges Video und seine Hose.

Das ist Donald Trump. Man kennt ihn auch als nicht-wiedergewÀhlten US-PrÀsidenten oder rechtsgedrehten Populisten.

Trump ist nicht mehr PrĂ€sident, obwohl er es immer noch sein will. DafĂŒr verbreitet er immer wieder Unwahrheiten darĂŒber, dass die vergangene US-PrĂ€sidentschaftswahl nicht sauber ablief. Und versucht regelmĂ€ssig, mediale PrĂ€senz zu bekommen. So etwa in der Nacht auf heute.

Trump gab seinen ersten grossen Auftritt nach der Abwahl, schimpfte mit China, beleidigte Anthony Fauci, den