Videos
USA

Chaos in US-Metropolen? Late-Night-Shows widerlegen Trumps Aussagen

Video: youtube/jimmy kimmel live

So geht es in Trumps «kriegsverwüsteten Höllenlöchern» wirklich zu und her

10.10.2025, 16:2710.10.2025, 17:17

US-Präsident Donald Trump sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen, weil er die Nationalgarde in Städte wie Chicago oder Portland schicken wollte – und zwar gegen den Willen der dortigen Bevölkerungen und Regierungen. Dies, nachdem er dasselbe bereits in Los Angeles und Washington, D.C. getan hatte. Der Einsatz in Los Angeles wurde mittlerweile von einem Richter als illegal beurteilt.

All diese Städte sind urbane Metropolen in demokratisch dominierten Bundesstaaten, die bei den letzten Wahlen nicht für Trump gestimmt hatten. Laut Trump stehe das aber nicht im Vordergrund seiner Überlegungen. Vielmehr seien die Städte «vom Krieg gezeichnet», «brennende Höllenlöcher» und dort herrsche «Chaos». All das habe er im Fernsehen gesehen, so der US-Präsident.

Für die US-Late-Night-Shows sind diese Aussagen gefundenes Fressen. So hat zum Beispiel Jimmy Kimmel, dessen Sendung wegen Trump gerade erst kurzzeitig ausgesetzt wurde, sein Publikum dazu aufgerufen, ihm Videos aus den betroffenen Gegenden zu schicken. Und genau das haben sie getan:

Video: youtube/jimmy kimmel live

Kimmel will mit den ihm zugeschickten Videos den Beweis führen, dass Städte wie Portland und Oregon nicht einmal ansatzweise in der vom Weissen Haus ständig beschriebenen Gewalt versinken. Stattdessen erhebt er happige Vorwürfe:

«Natürlich ist dieser ganze Unsinn ein Versuch, uns von den Epstein-Files abzulenken, von denen er [Trump] nicht will, dass wir sie sehen.»

Auch die «Daily Show» zeigte mit einem Videozusammenschnitt, wie absurd Trumps Schilderungen sind. Statt den von ihm beschriebenen Strassenschlachten sieht man im Clip eine Handvoll friedlicher Demonstrantinnen und Demonstranten in lustigen Kostümen, die Tanz-Choreos aufführen.

Video: facebook/the daily show

(lzo)

Mehr zum Thema:

Mehr Videos von Jimmy Kimmel:

Nach seiner kurzzeitigen Absetzung: die besten Aussagen von der Jimmy-Kimmel-Rückkehr

Video: watson/din

Jimmy Kimmels Show wurde (vorerst) abgesetzt – hier ein paar seiner letzten Gags

Video: watson/lucas zollinger

US-Talkshow-Hosts solidarisieren sich mit Kimmel

Video: watson/Emanuella Kälin
Jimmy Kimmels erster Monolog nach der Trump-Wahl
Video: watson
avatar
Heinzbond
10.10.2025 16:41registriert Dezember 2018
Dieser Vorwurf der Ablenkung von Trump von den Epstein Akte ist ja wohl nicht happig, sondern absolut richtig...
Trump hat extra nicht den Friedensnobelpreis bekommen um erneut von seiner Verbindung zu Epstein abzulenken...
261
Melden
Zum Kommentar
17
