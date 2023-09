Video: watson/Lucas Zollinger

Polizeibrutalität an 16-jährigem Mädchen macht Schlagzeilen in den USA

Bei einem High-School-Football-Spiel kam es am vergangenen Wochenende in den USA zu einer Auseinandersetzung, die einen Polizeieinsatz zur Folge hatte. Bei diesem wurde eine 16-jährige Teenagerin von einem Beamten sehr unsanft angegangen. Die Szene sorgt jetzt auf Social Media für Furore:

Während eines Footballspiels an der «Victor Valley High School» im US-Bundesstaat Kalifornien am 22. September reagierten Polizeibeamte auf eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Während ihres Eingreifens habe eine 16-Jährige «nach der Pfefferkugel-Pistole eines Polizisten gegriffen», worauf ein anderer sie «weggezogen» habe und sie «zu Boden gefallen» sei. So die offizielle Darstellung des Victorville Police Departments. Die Staatsanwaltschaft prüfe jetzt eine Anzeige gegen das Mädchen und einen anderen Jugendlichen.

Unsanfter Bodyslam

In den sozialen Medien tauchten nach dem Vorfall mehrere Augenzeugenvideos auf. Darin ist nicht zu erkennen, wie die Teenagerin nach der Waffe greift. Auch die Formulierungen «weggezogen» und «zu Boden gefallen» seien nicht passend, finden viele auf Social Media. Vielmehr habe der Deputy das Mädchen von hinten gepackt und mit einem Bodyslam zu Boden geschmettert.

Mädchen mit Wirbelsäulenverletzung

Die 16-Jährige blieb regungslos liegen und wurde kurz darauf in ein Krankenhaus transportiert. Ihre Mutter schreibt auf Facebook, sie habe ein Trauma und Wirbelsäulenverletzungen davongezogen. Auf der Plattform rief sie dazu auf, für Gerechtigkeit für ihre Tochter zu sorgen.

Am 24. September liefen dann rund 40 Personen vor dem Polizeiposten des «Victorville Police Department» auf. Sie forderten Konsequenzen für den Deputy, der das Mädchen umgeworfen hatte.

Debra Jones, die Bürgermeisterin von Victorville, sagte in einer Mitteilung, man sei – genau wie die Bürgerinnen und Bürger – besorgt und werde den Vorfall untersuchen. Das «San Bernardino Sheriff's Department», die Polizeibehörde, welcher das Victorville Police Department untersteht, wird die Sache aufklären und entsprechende Schritte einleiten. Bis dahin bitte man um Geduld. (lzo)

