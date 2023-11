Video: watson/Michael Shepherd

Der Migrationsstrom in Mexiko wird immer grösser: So sieht das aus



Immer mehr Menschen schliessen sich der Karawane an, die sich am Montag in Tapachula im Süden Mexikos gebildet hatte.

Mittlerweile sollen laut Behörden mehr als 8000 Menschen mitlaufen. Gemeinsam wollen sie versuchen, bis zur US-Grenze in Texas zu kommen.

Die Flüchtenden stammen grösstenteils aus Mittelamerika und fliehen vor Armut und politischer Instabilität. Durch das Bilden von Gruppen und Karawanen hoffen sie besser vor Gewalt und Abschiebung an der Grenze geschützt zu sein. Die zunehmende Migration aus Mexiko sorgt aktuell auch im US-Wahlkampf für heftige Diskussionen und wird zur Angriffsfläche für die Biden-Regierung.



