Das halten die Personen am WEF von Trump

Alle Augen sind auf das WEF in Davos gerichtet. Unter dem Motto «A Spirit of Dialogue» startete das WEF am Montag, 19. Januar und dauert bis am Freitag, 23. Januar. Mit dabei sind über 60 Staats- und Regierungschefs. Armee und Polizei müssen dieses Jahr eine Rekordzahl an Persönlichkeiten schützen. Auch Donald Trump wird am Mittwoch in Davos mit einer grossen Delegation eintreffen. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. In Davos treffen Protestierende und WEF-Gänger:innen aufeinander. CH Media hat einige von ihnen nach ihrer Meinung zu Trump gefragt. (emm)





