Trump am WEF: Besucher sagen ihre Meinung

Video: watson/Matthias Steimer/ Elena Maria Müller

Das halten die Personen am WEF von Trump

19.01.2026, 20:1419.01.2026, 20:14

Alle Augen sind auf das WEF in Davos gerichtet. Unter dem Motto «A Spirit of Dialogue» startete das WEF am Montag, 19. Januar und dauert bis am Freitag, 23. Januar. Mit dabei sind über 60 Staats- und Regierungschefs. Armee und Polizei müssen dieses Jahr eine Rekordzahl an Persönlichkeiten schützen. Auch Donald Trump wird am Mittwoch in Davos mit einer grossen Delegation eintreffen. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. In Davos treffen Protestierende und WEF-Gänger:innen aufeinander. CH Media hat einige von ihnen nach ihrer Meinung zu Trump gefragt. (emm)

Mehr Videos:

Video: watson/lucas zollinger
Video: watson/Lucas Zollinger
Video: watson/lucas zollinger
Das ist die Gästeliste des WEF 2026
1 / 59
Das ist die Gästeliste des WEF 2026

US-Präsident Donald Trump kommt 2026 nach Davos. Er war schon 2018 und 2020, also in seiner ersten Amtszeit, am WEF zu Gast. Hier wird er 2018 von den Bundesräten Cassis (ganz rechts), Schneider-Amman (2. von rechts) und Berset begrüsst.
quelle: keystone / peter klaunzer
Trump hat Angst vor Impeachment – und lügt über Briefwahl
Video: watson
2
