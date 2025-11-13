Video: watson/Michael Shepherd

Steve Merson stellt sich Kinderfragen und gibt Rat zur Bildschirmzeit

Mehr «Videos»

Der TikTok-Star Steve Merson wechselt für einmal die Seiten und wird von den sieben Kindern des Watson-Zukunftstags ausgefragt.

Der Schweizer Influencer ist bekannt für seine Videos, in denen er beispielsweise Autos, PS5-Konsolen oder Essen an Leute auf der Strasse verschenkt. Dies präsentiert er seinem 400 000 grossen Publikum auf TikTok. Nachdem der Influencer die Kinder mit Pizzen überrascht hat, wird nun Tacheles geredet.

Die Kinder scheuten sich nicht, fiese Fragen zu stellen:

Video: watson/Michael Shepherd

(emk/msh)

Mehr Videos:

Paradiesvögel unter sich – Nico trifft Influencer Steve Merson im Zoo Video: watson/nico franzoni, nico bernasconi

Streamer «IShowSpeed» trifft Fussballerin Alisha Lehmann – und es gibt Drama Video: watson/emanuella kälin