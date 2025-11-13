Steve Merson stellt sich Kinderfragen und gibt Rat zur Bildschirmzeit
Der TikTok-Star Steve Merson wechselt für einmal die Seiten und wird von den sieben Kindern des Watson-Zukunftstags ausgefragt.
Der Schweizer Influencer ist bekannt für seine Videos, in denen er beispielsweise Autos, PS5-Konsolen oder Essen an Leute auf der Strasse verschenkt. Dies präsentiert er seinem 400 000 grossen Publikum auf TikTok. Nachdem der Influencer die Kinder mit Pizzen überrascht hat, wird nun Tacheles geredet.
Die Kinder scheuten sich nicht, fiese Fragen zu stellen:
(emk/msh)